Acciones Positivas 2025: la Cámara de Comercio Suizo Argentina premió iniciativas con impacto social y ambiental

La Cámara de Comercio Suizo Argentina reconoció a empresas, pymes, universidades y organizaciones que impulsan iniciativas con alto impacto social, ambiental y tecnológico. La quinta edición del certamen recibió 224 postulaciones de todo el país.

La ceremonia se realizó en el Salón Dorado del Palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires.

La Cámara de Comercio Suizo Argentina (CCSA) entregó los premios de la quinta edición del concurso Acciones Positivas, que reconoce a grandes empresas, pymes, individuos, organismos públicos y entidades sin fines de lucro que desarrollan iniciativas con alto impacto social, ambiental o innovador.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este año, la convocatoria volvió a superar expectativas: 224 postulaciones de todo el país, un 15% más que en la edición anterior, ratificando el alcance federal y el creciente interés por visibilizar este tipo de proyectos.

La ceremonia se realizó en el Salón Dorado del Palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires , con la participación de representantes de la Embajada de Suiza, autoridades del gobierno porteño, diplomáticos, empresarios, referentes del sector cultural y social, y miembros del jurado y pre-jurado.

El jurado evaluador estuvo conformado por: Hans-Rüedi Bortis , Martín Jebsen , José Luis Puiggari , Gian Paolo Minelli , Mabel Alicia Gay , Matías Dewey , Marcos Roggero , Susana Andereggen , Tomás Nougués , Norberto Frigerio , María Evangelina Petrizza , Alexia Berni , María Silvia Fachini , María Eugenia Leguizamón , Guillermo Paez , y el asesor del concurso, Marcos Bertin .

En esta edición, los premios principales fueron para:

Grandes Empresas : Acindar Industria Argentina de Aceros SA, por “Aceros más inteligentes para las personas y el planeta”.

Pymes : HINS Energía S.A., por “Concurso Escuelas Sustentables”.

Organismos Públicos y Universidades : Universidad Nacional del Litoral, por el “Programa de certificación de competencias laborales”.

Individuos y pequeñas ONG: Gino Tubaro – Proyecto Limbs (Atomic Lab), por “Prótesis 3D gratuitas”.

Reconocimientos temáticos

Además, se entregaron distinciones en tres ejes estratégicos: Sustentabilidad ambiental y social, Equidad e inclusión y Tecnología e innovación.

acciones positvas 2025 - 2

Entre los galardonados se destacan Pan American Energy (formación tecnológica para docentes y estudiantes), Fundación Hora de Obrar (protección de vertientes naturales junto a comunidades Mbya-Guaraní), FEXA SRL (programa de integración laboral), Fundación Pléroma (capacitación para el empleo) y Fundación Boreal (promoción de la salud).

Premios especiales

La Embajada de Suiza en Argentina entregó un reconocimiento especial a la Fundación Boreal, que recibirá financiamiento para implementar un nuevo proyecto en 2026.

También se distinguió a la Fundación Pléroma por su iniciativa “Programa Tu Empleo”, con un aporte financiado gracias a la recaudación del libro Marco de calidad, de Sergio Negri.

Beneficios y visibilidad

Los ganadores acceden a una serie de beneficios que incluyen difusión en medios, participación en ruedas de prensa y eventos institucionales, espacios de networking y, en el caso de las pymes, una membresía anual gratuita a la CCSA. Las pequeñas organizaciones y emprendedores reciben además un aporte económico para fortalecer sus proyectos.

El jurado, integrado por figuras del mundo empresarial, académico y social, contó con el apoyo de un pre-jurado técnico especializado en sostenibilidad, innovación y desarrollo social, que evaluó la relevancia, alcance y potencial de las iniciativas presentadas.

Desde su lanzamiento en 2020, el concurso Acciones Positivas se consolidó como una vidriera para visibilizar buenas prácticas y proyectos que buscan transformar realidades en comunidades de todo el país.