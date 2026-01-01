Hoy llega a Netflix una serie protagonizada por Nancy Dupláa y Carla Peterson: de qué se trata y cuántos capítulos tiene + Seguir en









Una miniserie basada en el libro de Claudia Piñeiro, que tiene a la autora como parte del elenco.

La trama gira en torno a Inés y La Manca, interpretadas por Peterson y Dupláa.

Netflix inicia el año con el estreno de una producción argentina, que se suma a la estrategia de reforzar su catálogo local entre el cierre de 2025 y el arranque de 2026. Se trata de El tiempo de las moscas, una serie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, dos figuras centrales del audiovisual nacional, que combina drama criminal, humor y suspenso.

El lanzamiento forma parte de una semana cargada de estrenos en las principales plataformas de streaming. En ese escenario, Netflix apuesta por una historia con impronta literaria y fuerte identidad local. La serie cuenta con una primera temporada compuesta por seis episodios de 30 minutos cada uno.

De qué se trata El tiempo de las moscas, disponible en Netflix La trama gira en torno al libro de Claudia Piñeiro, que cuenta la historia de Inés y La Manca, dos ex presidiarias que intentan reconstruir sus vidas luego de haber cumplido su condena. Interpretadas por Peterson y Dupláa, ambas se enfrentan a un escenario incierto que las coloca nuevamente al borde del delito, tras aceptar un encargo que parece ofrecer una salida rápida a sus problemas.

A partir de esa decisión, la historia se despliega como un relato de engaños, sospechas y peligros, donde las protagonistas advierten que quedaron atrapadas en una situación que excede sus cálculos. Ante esa amenaza, se ven forzadas a asumir un rol inesperado e investigar su propio pasado para sobrevivir.

Tráiler de El tiempo de las moscas el-tiempo-de-las-moscas-otra Reparto de El tiempo de las moscas Además de Carla Peterson y Nancy Dupláa en los roles protagónicos, el elenco principal incluye a Valeria Lois, quien completa el trío central de personajes. Su participación aporta matices adicionales a una historia atravesada por vínculos complejos y decisiones límite.

La dirección de los episodios está a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat, dos nombres con trayectoria en el cine y la televisión argentina. Katz viene de trabajos reconocidos como Terapia Alternativa, mientras que Naishtat dirigió recientemente Puan, una de las películas más comentadas del año. El elenco secundario suma figuras como: Claudia Piñeiro

Osqui Guzmán

Diego Velázquez

Carlos Belloso

Diego Cremonesi

Jimena Anganuzzi.

