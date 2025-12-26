Sean "Diddy" Combs pidió su "liberación inmediata de prisión" en su última apelación + Seguir en









Combs fue condenado inicialmente en julio por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y absuelto de los cargos más graves de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual.

Combs deberá permanecer detenido hasta mayo de 2028.

Sean “Diddy” Combs presentó una apelación contra su sentencia de 50 meses detenido, alegando que el tribunal le impuso un castigo excesivo en su juicio federal y pidiendo su “liberación inmediata” de prisión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la apelación presentada el 23 de diciembre y reflejada por el portal Variety, la abogada Alexandra Shapiro argumentó que la sentencia de 50 meses de Combs fue mayor de lo debido, culpando al juez Aran Subramanian y afirmando que este "actuó como el decimotercer miembro del jurado".

La apelación declaró que Subramanian desafió el veredicto del jurado y concluyó que Combs "coaccionó", "explotó" y "obligó" a sus novias a tener relaciones sexuales y lideró una conspiración criminal, lo cual "anuló el veredicto".

“Los acusados generalmente reciben sentencias de menos de 15 meses por estos delitos, incluso cuando hay coerción involucrada, algo que el jurado no encontró en este caso”, se lee en la apelación.

La condena a Sean "Diddy" Combs Combs fue condenado inicialmente en julio por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y absuelto de los cargos más graves de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, que conllevaban sentencias más severas. En su sentencia en octubre, Subramanian dejó claro que la violencia de Combs influiría en su decisión, citando el video del incidente de 2016 en el que atacó a su exnovia, Casandra "Cassie" Ventura.

“El mismo poder que usaste para lastimar a las mujeres, puedes usarlo para ayudarlas”, le dijo a Combs durante la sentencia. “Cuento contigo para que aproveches al máximo tu segunda oportunidad”. Shapiro también argumentó en la apelación que la condena debía revertirse porque las interacciones sexuales de Combs y la filmación de dichos actos estaban protegidas por la Primera Enmienda, un argumento que Subramanian había rechazado previamente. Combs actualmente está cumpliendo su condena en la FCI Fort Dix de Nueva Jersey con una fecha de liberación prevista para mayo de 2028.

Temas prisión

Hollywood