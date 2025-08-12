La K'onga vuelve a la cancha de Vélez: cómo y dónde conseguir las entradas







En 2023 agotaron Vélez en solo dos meses y este año sumaron 5 Movistar Arenas sold out.

La K'onga vuelve al estadio de Vélez.

La K'onga sigue imparable. Tras arrasar con cinco funciones agotadas en el Movistar Arena, en octubre escribirán un nuevo capítulo en su historia al convertirse en la primera banda en llevar el cuarteto a Tokio, Japón. Y como si fuera poco, el 13 de noviembre volverán a pisar la cancha del Estadio Vélez, dos años después de haber hecho historia con un sold out que aún se recuerda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta vez, llegan para redoblar la apuesta con un show completamente renovado: una puesta en escena inédita y un repertorio que repasará más de 20 años de carrera a través de los grandes himnos que marcaron a generaciones. Será una noche pensada para cantar, bailar y emocionarse, transformando la cancha en la fiesta cuartetera más grande del país.

Cómo y dónde conseguir las entradas para La K'onga en Vélez La preventa BBVA será el miércoles 13 de agosto a las 13hs con un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA Visa.

Mientras que la venta general se habilitará el jueves 14 de agosto a las 13hs con todos los medios de pago y continúa el beneficio para tarjetas de crédito BBVA Visa de 6 cuotas sin interés. A través de Enigmatickets.com

image La K'onga es sinónimo de fiesta y convocatoria. En 2023 agotaron Vélez en solo dos meses y este año sumaron 5 Movistar Arenas sold out. En plataformas digitales, los números hablan por sí solos: 75,5 millones de reproducciones en YouTube en el último mes

Con más de dos décadas de trayectoria, La K'onga representa la expansión del cuarteto a nivel nacional e internacional, llevando un género nacido en Córdoba a estadios, festivales y escenarios de todo el mundo. Este show en Vélez no es solo un concierto: es una celebración de identidad, música y pertenencia.

Temas entradas

Música