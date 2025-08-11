Andrea Bocelli llega al Teatro Colón para ofrecer un show único: cómo y dónde conseguir las entradas Por Matias Reynoso







Una de las voces más reconocidas y admiradas regresará a la Argentina para brindar un concierto íntimo y extraordinario en el histórico teatro.

El aclamado tenor italiano llega por primera vez al mítico teatro. Luca Rossetti

Con más de 30 años de trayectoria, el aclamado tenor italiano Andrea Bocelli brindará una velada íntima dedicada a la música clásica el próximo 17 de noviembre, acompañado por una orquesta en vivo, en un entorno sin igual: el Teatro Colón de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El concierto, que contará con la producción de DF Entertainment, será la primera vez que Bocelli se presente en uno de los templos más míticos de la lírica internacional, en una noche que promete quedar grabada en la historia.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Andrea Bocelli en el Teatro Colón Las entradas para esta velada única estarán disponibles únicamente desde allaccess.com.ar desde el martes 12 de agosto a las 10:00 horas con cualquier medio de pago.

Andrea_Bocelli_COLON_FEED (1) Bocelli ha vendido más de 90 millones de discos, generado más de 16 mil millones de reproducciones y recibido múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos 6 nominaciones a los premios Grammy, 6 Latin Grammy, un Globo de Oro, siete Classical BRITs, 7 World Music Awards y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ha cantado para presidentes, papas, casas reales y en los eventos más relevantes del planeta, desde los Juegos Olímpicos hasta los premios Oscar.

A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con artistas de la talla de Luciano Pavarotti, Celine Dion, Sarah Brightman, Ed Sheeran, Karol G, Ariana Grande, Stevie Wonder, Dua Lipa, Tony Bennett y muchos más, cruzando fronteras entre géneros con una elegancia que lo convierte en una figura sin comparación.

El concierto en el Teatro Colón será mucho más que un show: será una experiencia irrepetible donde la historia, la música y la emoción se fusionarán en un marco inigualable. Una noche para dejarse conmover por la voz de un artista eterno.