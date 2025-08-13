María Becerra suma una nueva fecha en River Plate tras agotar entradas en tiempo récord para su show 360º







María anuncia una nueva fecha en el Estadio River Plate y reafirma su lugar como la artista argentina más convocante de todos los tiempos.

Será el cuarto show en River en la carrera de María Becerra.

El fenómeno no se detiene: después de agotar en apenas 3 horas las 85.000 entradas para su show 360° del 12 de diciembre, María Becerra confirma una nueva fecha en el Estadio River Plate: el 13 de diciembre.

Con este anuncio, la artista continúa rompiendo récords y se convierte en la primera mujer argentina en realizar cuatro conciertos en el Monumental, sumando este nuevo hito a sus dos shows completamente agotados de 2024 y al inminente recital de fin de año.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de María Becerra en River Plate Las entradas para esta nueva fecha estarán disponibles exclusivamente a través de All Access desde el jueves 14 de agosto a las 13:00 horas y los clientes BBVA contarán con el beneficio de hasta 6 cuotas s/i en cualquier instancia de venta.

MB-13_12-NUEVA_FECHA-1_1 El regreso de Maria a los escenarios es uno de los eventos más esperados de la música en vivo, y lo hará con una propuesta inédita: el primer show en formato 360° en la historia del Monumental. Una puesta escénica diseñada para que cada rincón del estadio viva una experiencia inmersiva, con el escenario ubicado en el centro y una producción de nivel internacional pensada para sorprender y emocionar a cada espectador.

Este regreso también marcará el comienzo de una nueva etapa artística: el lanzamiento de su próximo álbum conceptual, en el que María presentará a sus distintos alter egos: Shanina, JoJo, Maite y Gladys. Cada personaje representa un costado emocional y creativo distinto, y estará presente tanto en las canciones como en la estética de los shows.

Cada nuevo anuncio confirma el momento arrollador que atraviesa la artista: en el último año, Maria agotó estadios, encabezó festivales, conquistó rankings globales y se consolidó como un ícono de la música latina. Su magnetismo en vivo, su conexión con el público y una seguidilla de éxitos que no dejan de sonar la han posicionado como la voz de una generación. La invitación está hecha: vivir un show que le dará un giro total al juego y que escribirá un nuevo capítulo en la carrera de Maria Becerra, así como también en la historia de River Plate y que, sin dudas, quedará en la memoria de todos los presentes.