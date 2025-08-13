SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de agosto 2025 - 13:00

María Becerra suma una nueva fecha en River Plate tras agotar entradas en tiempo récord para su show 360º

María anuncia una nueva fecha en el Estadio River Plate y reafirma su lugar como la artista argentina más convocante de todos los tiempos.

Será el cuarto show en River en la carrera de María Becerra.

Con este anuncio, la artista continúa rompiendo récords y se convierte en la primera mujer argentina en realizar cuatro conciertos en el Monumental, sumando este nuevo hito a sus dos shows completamente agotados de 2024 y al inminente recital de fin de año.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de María Becerra en River Plate

Las entradas para esta nueva fecha estarán disponibles exclusivamente a través de All Access desde el jueves 14 de agosto a las 13:00 horas y los clientes BBVA contarán con el beneficio de hasta 6 cuotas s/i en cualquier instancia de venta.

El regreso de Maria a los escenarios es uno de los eventos más esperados de la música en vivo, y lo hará con una propuesta inédita: el primer show en formato 360° en la historia del Monumental. Una puesta escénica diseñada para que cada rincón del estadio viva una experiencia inmersiva, con el escenario ubicado en el centro y una producción de nivel internacional pensada para sorprender y emocionar a cada espectador.

Este regreso también marcará el comienzo de una nueva etapa artística: el lanzamiento de su próximo álbum conceptual, en el que María presentará a sus distintos alter egos: Shanina, JoJo, Maite y Gladys. Cada personaje representa un costado emocional y creativo distinto, y estará presente tanto en las canciones como en la estética de los shows.

Cada nuevo anuncio confirma el momento arrollador que atraviesa la artista: en el último año, Maria agotó estadios, encabezó festivales, conquistó rankings globales y se consolidó como un ícono de la música latina. Su magnetismo en vivo, su conexión con el público y una seguidilla de éxitos que no dejan de sonar la han posicionado como la voz de una generación.

La invitación está hecha: vivir un show que le dará un giro total al juego y que escribirá un nuevo capítulo en la carrera de Maria Becerra, así como también en la historia de River Plate y que, sin dudas, quedará en la memoria de todos los presentes.

