Bôa llega por primera vez a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas







Formada en Londres en 1993 y compuesta hoy por Jasmine Rodgers (voz y guitarra), Alex Caird (bajo) y Lee Sullivan (batería), regresaron en 2024 con su álbum Whiplash, primer trabajo en 19 años.

Llega al C Art Media.

Bôa, la banda británica de rock alternativo responsable del clásico “Duvet” (tema icónico del anime Serial Experiments Lain), desembarcará por primera vez en Buenos Aires con un show el 23 de noviembre en C Art Media.

Cómo y dónde comprar las entradas para Bôa en Argentina Las entradas ya están a la venta a través de Passline. Todos los medios de pago aceptados. Galicia Visa: 6 cuotas sin interés.

image Con una trayectoria que incluye los álbumes Twilight (2001) y Get There (2005), más el reciente Whiplash (2024), Bôa combina su historia alternativa con un presente creativo renovado. En el escenario prometen un show cargado de fuerza, nostalgia y energía, repasando sus éxitos legendarios como “Duvet” y presentando temas de su nuevo repertorio.

Una oportunidad única para el público argentino: una banda consagrada en la escena indierock internacional, con una puesta en vivo potente y una propuesta íntima y emotiva. Imperdible para quienes sigan su legado desde los ’90 y también para las nuevas generaciones que redescubrieron su música en los últimos años.

