La millonaria cifra que ganará Margot Robbie por Barbie

El rol de Margot Robbie como productora

Además de darle vida al popular juguete infantil, Robbie produjo la película a través de su productora, LuckyChap Entertainment, que fundó en 2014 con su ahora esposo, Tom Ackerley, y sus amigos Josey McNamara y Sophia Kerr. El objetivo de la empresa era contar historias de mujeres en la pantalla y apoyar a las mujeres creadoras entre bastidores. Su lista de proyectos incluye la ganadora del Oscar Promising Young Woman, la secuela de superhéroes Birds of Prey y la serie de Netflix Maid.

Robbie ha sido nominada a dos Premios de la Academia por sus actuaciones en I, Tonya y Bombshell. Saltó a la fama por primera vez en El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese y obtuvo éxitos comerciales con Suicide Squad y Once Upon a Time in Hollywood. Pero ninguna de esas películas se ha acercado a alcanzar las grandes alturas de taquilla de Barbie, que se perfila como uno de los mayores éxitos de taquilla en la historia del cine.