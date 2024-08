La muerte de Alain Delon: la millonaria herencia en juego y la disputa de los hijos

El famoso actor francés Alain Delon murió este domingo a los 88 años . Meses atrás, el actor francés que atravesó una grave enfermedad , tomó una decisión que no ha dejado indiferente a nadie: puso en venta todo su patrimonio, valorado en 275 millones de dólares, según atribuyen diferentes medios.

Alain tiene tres herederos: Anthony, de 58 años, Anouchka, de 32 y Alain Fabiel, de 29. El primero es fruto de su matrimonio con la directora francesa, Nathalie Delon, y los dos hijos nacieron de su relación con la exmodelo Rosalie Van Breemen.

Al día de hoy, con la única que mantiene una relación especial, es con su hija, la encargada de repartir su testimonio. Con el resto retomó la relación paterno filial tras sus ACV. Por ejemplo, el más chico se mudó hace un par de meses al valle de Loira, donde vive Delon, para así poder pasar más tiempo con él.

El pasado 20 de mayo, el fotógrafo Ari Boulogne, supuesto hijo ilegítimo de Alain Delon, fue hallado sin vida a los 61 años. El actor nunca reconoció su paternidad, y no se manifestó ante el reciente fallecimiento de este, al menos, públicamente. En los últimos años, Boulogne solicitó el reconocimiento de paternidad a la justicia francesa, que fue rechazado en apelación en septiembre de 2021 debido al lugar de residencia de Alain Delon, en Suiza.

Demanda entre Alain Delon y sus hijos

En medio de esta situación, Delon y sus hijos comenzaron un cruce judicial. Puntualmente, Anthony pidió que la Justicia intervenga y apuntó contra la hija menor de la estrella francesa. Ante esta situación, su abogado, en diálogo con AFP, señaló: "Me comunicó que estaba extremadamente sorprendido por el escándalo mediático orquestado por su hijo Anthony, que solo tiene un único objetivo, dañar la reputación de su hija Anouchka, dañarlo a él y atentar contra la relación única que él (Alain Delon) ha mantenido siempre con Anouchka".

El hijo mayor del artista dijo en una entrevista publicada por la revista Paris Match que su padre está "debilitado" y que "ya no soporta verse así". Además, detalló que realizó una declaración ante la policía, aunque no realizó la denuncia formal, en la cual apuntó contra su hermana al asegurar que lo ha mantenido al margen de los cuidados que su padre necesita.

Según la entrevista en Paris Match, Anouchka no le habría informado de que su padre no logró superar "cinco tests cognitivos" entre 2019 y 2022. Alain Delon "no soporta la agresividad de su hijo Anthony, que constantemente le dice que está senil" y que además habría dicho abiertamente que "esta fue la última Navidad" del actor.

Por su parte, Alain Delon asegura que se siente mucho más cercano a su hija Anouchka, siempre según su abogado. "Contrariamente a Anouchka, Anthony nunca se preocupó realmente de él", aseguró el letrado y detalló "me ha pedido que presente una querella, inicialmente por difamación. Y también que yo estudie los procedimientos necesarios para que cesen las amenazas contra él y su hija".