Murió Anthony Guidera, actor de las películas "Species" y "El Padrino III"

Guidera falleció el sábado en un hospital del área de Los Ángeles, según informó su esposa. Tenía 65 años.

Anthony Guidera , actor que apareció en películas como El Padrino III , Armageddon y Species durante una carrera que se extendió desde la década de 1990 hasta 2005, murió. Tenía 65 años.

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Guidera falleció el sábado en un hospital del área de Los Ángeles, según informó su esposa, Valarie, al portal TMZ. Le retiraron el soporte vital tras sufrir un problema cardíaco en su domicilio el 11 de mayo, añadió.

Guidera también apareció en Til There Was You (1997) de Scott Winant y en The Postman (1997) de Kevin Costner, e interpretó a un vendedor de armas en The Annihilation of Fish (1999) de Charles Burnett.

En televisión, apareció en todo tipo de programas, desde Renegade, Baywatch, Star Trek: Deep Space Nine, Red Shoe Diaries y Hope & Gloria hasta Nash Bridges, Acapulco HEAT, Angel, ER y, en un episodio de 2005 para su último crédito, LA Dicks .

El reconocimiento por su papel en Species

En la película de terror y ciencia ficción Species (1995), dirigida por Roger Donaldson, el personaje de Guidera no sabe que Sil, interpretado por Natasha Henstridge, es un organismo híbrido alienígena/humano cuando él la obliga a besarlo, con resultados desastrosos .

Ese momento fue reconocido como el mejor beso del año en los MTV Movie Awards de 1996.

“Este beso entre la alienígena devoradora de hombres Natasha Henstridge y Anthony Guidera en Species es increíblemente bueno, y recalco lo de increíble”, escribió una periodista para Oprah Daily en aquella epoca. “No todos los días un beso termina con una cabeza explotando”.

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Nacido en San Francisco el 18 de octubre de 1960, Guidera se mudó a París y viajó por todo el mundo durante aproximadamente una década, mientras realizaba anuncios publicitarios y trabajaba como modelo bajo el nombre de James Guidera.

Participó en obras de teatro en París, estudió con Robert Lewis en The Actors Studio de Nueva York y consiguió su primer papel en la pantalla como guardaespaldas en El Padrino III (1990) de Francis Ford Coppola, trabajando en esa película durante cinco meses.