Glenn Close y Ridley Scott recibirán un premio Oscar honorifico en reconocimiento a sus trayectorias + Agregar ámbito en









Los homenajeados serán agasajados en una ceremonia de gala en el Ray Dolby Ballroom del Ovation Hollywood en Los Ángeles el domingo 15 de noviembre.

Ambas figuras serán reconocidas.

La junta de gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EEUU votó a favor de otorgar premios Oscar honoríficos a la actriz Glenn Close, al director y productor Ridley Scott y al animador Floyd Norman. Así lo hicieron saber con un comunicado emitido este miércoles.

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Además confirmaron la entrega del Premio Conmemorativo Irving G. Thalberg a las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler en la 17.ª edición anual de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Los homenajeados —seleccionados en la decisión final tomada por los 55 gobernadores que formaron parte de la junta directiva de la Academia durante el período 2025-2026— serán agasajados en una ceremonia de gala en el Ray Dolby Ballroom del Ovation Hollywood en Los Ángeles el domingo 15 de noviembre.

La extensa trayectoria y relación de Glenn Close y Ridley Scott con los Premios Oscar Close ostenta el récord de actores con 8 derrotas y ningún Oscar. Peter O'Toole también tuvo 8 derrotas sin victorias, pero recibió un Oscar Honorífico en 2003, tres años antes de recibir su octava y última nominación por Venus y acumular su octava derrota. Su carrera como actriz abarca más de cinco décadas, con más de 100 películas en su haber.

Como se mencionó anteriormente, ha obtenido ocho nominaciones al Oscar, comenzando con su debut cinematográfico en El mundo según Garp, y ha recibido nominaciones adicionales por Reencuentro, El mejor, Atracción fatal, Las amistades peligrosas, Albert Nobbs, La esposa y Hillbilly Elegy. Entre sus otras películas se incluyen Al filo de la navaja, El misterio de la fortuna, Hamlet, 101 dálmatas, 102 dálmatas, Mars Attack!, Air Force One, Las esposas de Stepford y Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, entre muchas otras. Ha ganado numerosos premios, incluyendo 3 Emmys y 3 Tonys. También ha sido nominada tres veces a los premios Grammy.

Scott ha recibido nominaciones al Oscar por dirigir Thelma & Louise, Gladiador y Black Hawk Down, así como una nominación a Mejor Película por The Martian. A lo largo de una carrera que abarca casi seis décadas, también ha dirigido películas como Alien, Blade Runner, Legend, Black Rain, GI Jane, Kingdom of Heaven, American Gangster, Prometheus, All the Money in the World, House of Gucci, The Last Duel, Napoleon y la próxima película The Dog Stars. En 2024, Scott fue nombrado Caballero Gran Cruz de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria cinematográfica británica.