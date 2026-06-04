De qué murió la actriz Chunchuna Villafañe

La actriz y exmodelo Chunchuna Villafañe murió a los 92 años. La noticia fue confirmada por su hija, Juana Molina, quien la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

La muerte de Elba Chunchuna Villafañe generó conmoción en el mundo del espectáculo. La actriz, arquitecta y ex modelo, de 92 años , falleció durante la madrugada de este jueves. La noticia fue confirmada por su hija, la artista Juana Molina , a través de un mensaje en redes sociales.

“Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho”, escribió Molina, dando cuenta del profundo vínculo que las unía.

Si bien no trascendieron oficialmente las causas de su muerte , en los últimos años la propia Molina había hecho referencias al estado de salud de su madre. En 2023, publicó un mensaje en redes donde aludía a su situación: “Hoy es el día de la madre ¿Feliz día, mamá? No sé qué tan feliz será mi pobre vieja, que está un poco ausente . Ausente no, porque está muy presente. Pero su yo, lo que hacía ella, se desdibujó un poco ”.

En 2024, en tanto, en diálogo con LA NACION, amplió: “Está más o menos. Me reconoce, sí. No tiene Alzheimer ni demencia senil . Lo suyo se llama afasia de expresión , no puede traducir a palabras lo que quiere decir. Ella vive en su casa, que es el lugar donde le gusta estar, y yo la visito muy seguido", afirmó.

Chunchuna Villafañe Si bien no trascendieron oficialmente las causas de su muerte, la actriz sufría afasia de expresión.

De modelo a ícono de la cultura argentina

Nacida en abril de 1934, Villafañe inició su carrera en la década del sesenta como modelo publicitaria, donde rápidamente se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la época. Con el tiempo amplió su recorrido hacia la actuación y la arquitectura, construyendo una trayectoria marcada por la diversidad de disciplinas.

Su belleza y talento la convirtieron en un ícono de la cultura argentina de los años 60 y 70. Además, tuvo participación en hechos de fuerte relevancia histórica y política, y fue una de las personas que acompañó a Juan Perón en su regreso al país tras 18 años de exilio.

En el cine, uno de sus trabajos más recordados fue su participación en La historia oficial (1985), película de Luis Puenzo que se convirtió en la primera producción argentina en ganar el premio Óscar.

También dejó una huella en la televisión y el teatro. En la pantalla chica condujo Estilo Chunchuna, un programa en el que combinaba diseño, decoración y estilo personal. A lo largo de su carrera, se consolidó como una figura versátil y singular de la cultura argentina, con una marca que trascendió generaciones.