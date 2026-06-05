Murió el actor Anthony Head, reconocido por las series "Buffy, la cazavampiros" y "Ted Lasso" + Agregar ámbito en









La muerte del actor británico fue confirmada por sus hijas, fue dueño de una extensa trayectoria. Tenía 72 año.

Conmoción por la muerte de Anthony Head.

Anthony Head, actor británico reconocido sobre todo por sus papeles en las series Ted Lasso y Buffy la cazavampiros, falleció este viernes a los 72 años.

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Las hijas de Head, las actrices Emily y Daisy, declararon a BBC News que "falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia".

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre", dijeron. "Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su obra han tenido en tantas personas".

La extensa trayectoria de Anthony Head Nacido el 20 de febrero de 1954 en Camden Town, Londres, Head comenzó su carrera en musicales a finales de los años 70 y pasó a la televisión en los 80. Interpretó papeles importantes en teatro durante los 90 antes de alcanzar la fama mundial al conseguir el papel de Rupert Giles, el vigilante de Buffy, en la serie Buffy la cazavampiros. En ese momento se mudó a Estados Unidos y fue un personaje principal en la serie de Joss Whedon (1997-2003), protagonizada por Sarah Michelle Gellar.

Head apareció posteriormente en una gran cantidad de otros programas de televisión y películas, entre ellos Little Britain, donde interpretó al famoso primer ministro ficticio; Persuasion, en la que fue Sir Walter Elliot; y la película sobre Margaret Thatcher, The Iron Lady, donde interpretó a Geoffrey Howe junto a Meryl Streep.

También interpretó a Uther Pendragon en las cinco temporadas de Merlin de la BBC y fue un actor habitual en el drama Dominion de Syfy (2014-15) y en el drama Still Star-Crossed de ABC (2017). Protagonizó la comedia británica You, Me & Them (2013-15) y la comedia dramática Manchild de la BBC (2002-03), que se emitió posteriormente en Showtime en Estados Unidos. Head tuvo papeles recurrentes en series como Girlfriends y Warehouse 13, además de docenas de otros créditos televisivos. Head conquistó a una nueva generación de fans interpretando a Rupert Mannion en Ted Lasso de Apple TV, el vengativo exmarido de Rebecca Welton, personaje interpretado por Hannah Waddingham. En 2024, compartió una nominación al premio SAG como parte del elenco de la comedia.

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