La muerte de Liam Payne: su novia reveló que tenían planes de casamiento

Kate Cassidy , la novia del fallecido cantante Liam Payne , compartió un mensaje para el ex One Direction y reveló que tenían planes de casamiento.

"No sé ni por dónde empezar. Mi corazón está destrozado en formas que no puedo expresar con palabras. Ojalá pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso cuando se siente tan oscuro en este momento", escribió Cassidy en la segunda foto de su largo posteo.