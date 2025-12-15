La muerte de Rob Reiner: Barack Obama, Stephen King y todo Hollywood conmocionados por la triste noticia + Seguir en









Reiner y su esposa Michele Singer fueron encontrados asesinados en su casa en Los Ángeles. Su hijo Nick es el principal sospechoso del caso.

Figuras del espectáculo y la política despidieron a Reiner y su esposa.

La noticia de la muerte del reconocido director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer conmocionó a todo Hollywood debido a los escalofriantes detalles que señalan que se trató de un violento homicidio. La investigación preliminar y varios medios estadounidenses apuntan contra Nick Reiner, uno de los hijos de la pareja, como posible autor del crimen.

Varias figuras del espectáculo, colegas, actores y hasta políticos de renombre se volcaron a sus redes para despedir a Reiner y a su esposa.

Los mensajes de despedida a Rob Reiner y su esposa “Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla. Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica. Juntos, él y su esposa vivieron vidas con un propósito definido. Serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus seres queridos”, comentó el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

"Estoy horrorizado y entristecido por la muerte de Rob Reiner y Michele. Maravilloso amigo, aliado político y brillante cineasta (incluyendo a dos de los míos). Descansa en paz, Rob. Siempre estuviste a mi lado", escribió Stephen King, Reiner adaptó dos de sus novelas "Stand by Me" y "Misery".

James Woods, actor de la película dirigida por Reiner, 'Fantasmas del pasado', lamentó la perdida de su amigo: "Rob y yo seguimos siendo buenos amigos desde que hicimos FANTASMAS DE MISSISSIPPI. El estudio creía que no tenía la edad suficiente para el papel, pero Rob luchó por mí. Las diferencias políticas nunca impidieron que compartiéramos nuestro amor y respeto. Estoy devastado por este terrible suceso".

"La obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, diálogos y elementos visuales que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura. Rob amaba a nuestro país, se preocupaba profundamente por el futuro de nuestra nación y luchó por la democracia estadounidense. Rob y su esposa Michele se querían mucho. Eran muy buenos amigos, y Doug y yo estamos devastados por su fallecimiento. Acompañamos a sus seres queridos en este trágico momento", escribió la demócrata, Kamala Harris, destacando la figura de Reiner en la política estadounidense.



"Consternado al enterarme del fallecimiento de Rob Reiner y su maravillosa esposa, Michelle. Les envío mucho cariño a sus hijos y a su familia", escribió el actor de "El señor de los anillos", Elijah Wood.