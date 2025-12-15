Cómo era la relación de Rob Reiner con su hijo Nick: conflictos, tensiones y la sospecha de asesinato + Seguir en









Según revelaron las fuentes, el presunto autor del crimen seria Nick Reiner, el hijo de la pareja.

La industria hollywoodense quedó conmocionada tras la muerte del director y actor, Rob Reiner y su esposa, Michelle Singer quienes fueron encontrados en su casa del barrio de Brentwood, en Los Ángeles. El responsable del macabro crimen habría sido Nick Reiner, hijo de la pareja.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que alrededor de las 15.30, los servicios de emergencia fueron convocados al domicilio del matrimonio para brindar asistencia médica. Al llegar, encontraron los cuerpos de un hombre de 78 años y de una mujer de 68 con heridas compatibles a las de un arma blanca. Luego confirmaron que se trataban de Rob Reiner y Michelle Singer.

nick reiner Cómo era la relación entre Rob Reiner y su hijo Según medios medios estadounidenses, su hijo Nick Reiner de 32 años, es el principal sospechoso del hecho. la pareja presentó heridas compatibles con puñaladas cuando el Departamento de Bomberos llegó al domicilio tras una llamada de emergencia al 911.

El director, nacido en el Bronx en 1947, era hijo del legendario comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost. Conoció a Michelle Singer durante el rodaje de Cuando Harry conoció a Sally y se casaron en 1989. Juntos tuvieron tres hijos

Así, Nick Reiner, nació en 1993 y creció en una familia profundamente vinculada al cine y la televisión. En 2016 había hablado públicamente sobre su larga lucha contra las adicciones. Contó que comenzó a consumir drogas en la adolescencia y que, con el paso de los años, atravesó períodos de rehabilitación intermitentes y situaciones de calle en distintos estados de EEUU.

Durante ese período marcado por la adicción, coescribió la película semi autobiográfica Being Charlie. “Ahora estuve en casa por mucho tiempo y me readapté a vivir en Los Ángeles y a estar cerca de mi familia”, había dicho en aquella entrevista.

