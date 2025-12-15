Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo será parte de la última película de "Rápidos y Furiosos" + Seguir en









El actor y productor de la saga compartió una imagen en sus redes sociales junto al jugador de futbol portugués.

Diesel junto a Cristiano.

Vin Diesel ha revelado que Cristiano Ronaldo tendrá un papel en la última película de Rápidos y Furiosos. La franquicia se está preparando para la undécima entrega planificada, con Diesel recurriendo a su Instagram para adelantar una aparición del futbolista portugués.

Al compartir una foto con Ronaldo, la estrella escribió: "Todos preguntaban si estaría en la mitología de Fast & Furious... Les digo que sí es real. Escribimos un papel para él... @cristiano".

Qué se sabe de la última película de Rápidos y Furiosos Esto surge tras informes que indican que el futuro de la próxima película de Rápidos y Furiosos es incierto. El Wall Street Journal afirma que no hay un guion completo y que el estudio Universal busca un presupuesto menor. Por ello, se barajan ideas como reducir o eliminar papeles, y una ambientación local, lo que encajaría con las afirmaciones previas de Diesel sobre un regreso a Los Ángeles.

El actor respondió recientemente a las especulaciones sobre la posible cancelación de la película en una serie de publicaciones crípticas con su compañera estrella Michelle Rodríguez.

“He dicho muchas veces… La creatividad es la clave de todo. Cuando mantienes la integridad, lo demás viene solo. #felizdomingocreativo”, compartió en uno de ellos.

En otra publicación del mes anterior, recordó haber discutido el “viaje” con Rodríguez, y abordó además “las estructuras corporativas y los ciclos de desarrollo” y el vínculo “inquebrantable” que “trasciende las decisiones comerciales y los resultados finales”. Además, anticipó algo diciendo que "lo que estamos construyendo a continuación honrará todo lo que amas de Fast y te llevará a un lugar en el que nunca has estado antes".