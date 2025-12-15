Shakira tuvo que suspender urgente su recital en el Kempes a 30 minutos de su fin + Seguir en









La artista colombiana debió interrumpir el espectáculo a último momento por lluvias intensas y tormenta eléctrica, priorizando la seguridad del público.

La llegada de Shakira forma parte de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", que coincide con los 30 años de su disco "Pies descalzos". Prensa

Luego de presentarse en el estadio Vélez Sarsfield la semana pasada, Shakira llegó a Córdoba para continuar con sus shows de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", una gira que celebra los 30 años de "Pies descalzos", el disco que marcó el inicio de su proyección internacional.

Sin embargo, pese a la expectativa de sus fanáticos, el espectáculo en el Mario Alberto Kempes no pudo desarrollarse según lo previsto por una fuerte tormenta que obligó a suspender de manera urgente la presentación a media hora de su cierre.

Shakira (2) @simon_canedo Shakira terminó antes sus show en Córdoba por la tormenta Aunque la organización había confirmado que la presentación de Shakira en el Kempes se realizaba pese a la lluvia, la intensidad de la tormenta eléctrica obligó a interrumpir el evento cuando faltaban entre 20 y 30 minutos para que termine.

La artista colombiana se presentó ante una multitud en el primero de sus dos shows programados en Córdoba, y desde temprano, el estadio y sus alrededores se llenaron de fanáticos. Las puertas se abrieron a las 18 y, luego de algunas demoras, comenzó pasadas las 22.

La cantante hizo su entrada con la ya clásica “caminata de la loba” y se mostró emocionada frente al público cordobés. Durante más de una hora pasó por sus grandes éxitos, combinando coreografías, cambios de vestuario y mensajes de agradecimiento.

shakira Sin embargo, las precipitaciones se volvieron cada vez más intensas y, ante el riesgo que implicaba continuar en esas condiciones, la producción decidió darlo por finalizado de manera anticipada. La medida fue comunicada como consecuencia de “condiciones climáticas adversas” y respondió, según explicaron, a la necesidad de priorizar el bienestar de todos los presentes. Luego de la suspensión, el operativo de evacuación fue ordenado. Desde la organización, indicaron al público que utilizara las salidas más cercanas y siguiera las instrucciones del personal de seguridad, sin necesidad de respetar el mismo acceso por el que habían ingresado.

