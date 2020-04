La pandemia y el fin del modelo del cine en salas

Mientras están atrapados bajo techo, los consumidores se han acostumbrado aún más a recibir películas en el hogar y los ejecutivos sugieren que esos hábitos podrían hacer que los espectadores no estén dispuestos a comprar entradas para películas de “nivel medio” en el futuro. Dicho en otros términos: “nivel medio”, en el dialecto Hollywood, comprende todas aquellas películas que no sean superproducciones millonarias. En circunstancias normales, esas películas, basadas en contenido original y no parte de “propiedades existentes” (esto es, que no sean “Spiderman 14” o “Batman XXI”), ya estaban luchando para sobrevivir en la taquilla, ya que los espectadores, en los últimos años, habían estado yendo al cine para ver sólo nuevas entregas de grandes franquicias. “Sin embargo seguimos apoyando la experiencia del cine en las salas, lo mismo que nuestros socios de exhibición”, se atajaron en las altas oficinas de Warner, que tenía preparados como títulos fuertes “Tenet”, de Christopher Nolan, y “Mujer Maravilla 1984”, que en la Argentina estaba programada para julio de este año. Algunas compañías de Hollywood ya han relegado películas que podrían no haber sido éxitos en las salas, como la aventura de ciencia ficción de Disney “Artemis Fowl: El mundo subterráneo”, la comedia romántica de Paramount “The Lovebirds” y la comedia “Grandes espías” (My Spy), cuyo futuro es incierto.