Prime Video suele apostar por estrenos fuertes, que busquen diferenciarse del resto de las películas o series que suben sus competidores más acérrimos. La batalla por ser la plataforma de streaming con más suscriptores es constante, por lo que es normal ver este tipo de producciones.
La particular película británica que estrenó Prime Video que transcurre en un oscuro momento de Argentina
Basada en una de las eras más preocupantes del país, este film logró generar un gran impacto por la crudeza de su historia.
Pero Amazon logró dar en la tecla con su más reciente incorporación, la cual, si bien es de origen británico, retrata un momento muy oscuro de la República Argentina. Basada en un hecho real y con un mensaje muy claro, logra sorprender a la audiencia por la crudeza de su trama.
De qué trata Lecciones de un pingüino
El film está dirigido por Peter Cattaneo, quien también ocupó ese rol en Todo o nada (The Full Monty). Sigue la historia de Tom Michell, quien se incorpora a un colegio de élite, pero rápidamente se produce un golpe de Estado.
Antes de que estalle el conflicto social en Argentina, el educador viaja a Uruguay, más precisamente a Punta del Este. Al presenciar el derrame de petróleo que dejó cientos de pingüinos muertos, encuentra a uno al que decide salvarle la vida.
A través de la relación que crece entre el profesor y el ave, también aparece el contexto social de una Argentina que está a punto de sumirse en una dictadura. A eso se suma su rol como maestro en el internado masculino, lo que lo llevará a situaciones tanto intensas como descontracturadas, ya que se trata de una comedia dramática.
Prime Video: tráiler de Lecciones de un pingüino
Prime Video: elenco de Lecciones de un pingüino
- Steve Coogan
- Vivian El Jaber
- Björn Gustafsson
- David Herrero
- Alfonsina Carrocio
- Jonathan Pryce
