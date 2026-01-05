La romántica propuesta de Prime Video que te devolverá la esperanza en el amor + Seguir en









Esta adaptación de un bestseller que hizo emocionar a todos es una fuerte apuesta de la plataforma para este 2026.

Berta Castañé protagoniza esta nueva película de Prime Video. Imagen: Prime Video

Prime Video sumó a su catálogo una película imperdible para los amantes de las comedias románticas, ampliando su oferta de historias emotivas para empezar el año con nuevas historias para el público juvenil y adulto. La plataforma apuesta por adaptaciones literarias exitosas que conectan con las nuevas generaciones y los suscriptores de este popular servicio de streaming.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Sigue mi voz, una película que llega con un enfoque fresco sobre el amor, la conexión humana y la valentía de enfrentar los propios miedos, que fue recientemente agregada al catálogo y ya se posiciona como una de las mejores opciones para disfrutar en el verano de 2026.

Sigue mi voz La emocionante película que propone Prime Video para comenzar este 2026. Imagen: Prime Video De qué trata Sigue mi voz, el estreno de Prime Video “Sigue mi voz” sigue la historia de Klara, una joven que, tras enfrentar una prolongada crisis de salud que la mantiene aislada en su casa durante 76 días, encuentra refugio en su programa de radio favorito, llamado Sigue mi voz. Durante ese tiempo, la voz de Kang, el presentador del programa, se convierte en su ancla emocional y plantea una pregunta central: ¿es posible enamorarse de alguien que solo has escuchado pero nunca has visto?

A medida que Klara profundiza en esos sentimientos, la trama explora cómo la conexión emocional puede motivar la superación de temores personales, invitándola a salir de su aislamiento y enfrentar el mundo exterior con una nueva perspectiva.

La película también toca temas de salud mental, identidad y el impacto de las relaciones humanas, presentando una narrativa que busca resonar tanto con el público joven como con espectadores que disfrutan de historias sensibles y conmovedoras.

Prime Video: tráiler de Sigue mi voz Embed - Trailer Oficial | Sigue mi voz Prime Video: elenco de Sigue mi voz Berta Castañé (Klara)

Jae Woo Yang (Kang)

Claudia Traisac (Kamila)

Fernando Guallar (Andy)

Nuno Gallego (Diego)