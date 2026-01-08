HBO Max arrasó con el estreno del live action más esperado por grandes y chicos + Seguir en









Una de las películas que estaba esperando toda la familia llegó a la plataforma y promete quedar entre lo más visto.

Uno de los estrenos más esperados ya llegó a la plataforma. Imagen: HBO Max

Los live action suelen ser apuestas arriesgadas: adaptar historias animadas a acción real implica equilibrar nostalgia con novedades para un público amplio. A principios de 2026, HBO Max sumó a su catálogo una de las películas más esperados del año y no decepcionó: la nueva versión de una de las sagas más queridas por familias y fanáticos de la fantasía.

La película que lidera los estrenos del servicio de streaming combina aventura, emoción y efectos visuales impactantes, logrando que tanto quienes conocían la historia original como quienes la descubren ahora se sientan encantados con la propuesta. Ese estreno tan comentado es Cómo entrenar a tu dragón.

Cómo entrenar a tu dragón La película de ciencia ficción favorita de chicos y grandes ya llegó a HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata Cómo entrenar a tu dragón, el estreno de HBO Max La historia se sitúa en la isla vikinga de Berk, donde los dragones han sido enemigos ancestrales de los habitantes locales. Hipo Horrendo Abadejo III, un joven vikingo con poca destreza física para la tradición guerrera de su pueblo vive con la presión de ser hijo del líder Estoico el Vasto.

Durante uno de los frecuentes ataques de dragones, Hipo derriba accidentalmente a una rara criatura Furia Nocturna, pero en lugar de matarla descubre que está herida y la libera, lo que cambia su percepción sobre estos seres. La inesperada amistad que surge entre Hipo y la criatura que llama Toothless desafía las creencias del pueblo y lo impulsa a enseñar a otros jóvenes a comprender y convivir con los dragones.

A través de su camino, Hipo también busca ganarse el respeto de su comunidad y de su interés amoroso Astrid Hofferson, demostrando que la empatía, la creatividad y el valor tienen un lugar fundamental en la convivencia con lo desconocido.

HBO Max: tráiler de Cómo entrenar a tu dragón Embed - CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD HBO Max: elenco de Cómo entrenar a tu dragón Mason Thames (Hipo Horrendo Abadejo III)

Nico Parker (Astrid Hofferson)

Gerard Butler (Estoico el Vasto)

Nick Frost (Bocón el Rudo)

Julian Dennison (Patapez Ingerman)