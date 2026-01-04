Prime Video apuesta fuerte al género policial con "Steal", su nueva serie británica + Seguir en









La plataforma de streaming tiene una apuesta por parte de una producción inglesa, con una de las actrices más recordadas de "Game of Thrones".

"Steal": la nueva serie británica de suspenso de Prime video.

Prime Video lanzará el 21 de enero de 2026 "Steal", una serie británica de suspenso que promete acción, intriga y giros inesperados. La producción, compuesta por seis episodios, estará disponible en más de 240 países y marca el regreso de Sophie Turner al género dramático, tras su participación en "Game of Thrones" y "The Staircase".

La trama se centra en un atraco a una gestora financiera, donde una empleada común se ve arrastrada a un plan criminal de proporciones épicas. Con un ritmo vertiginoso y un guion lleno de secretos, la serie explora las consecuencias de un robo que afecta los fondos de pensiones de miles de personas.

steal-Prime video De qué trata "Steal" "Steal" narra la historia de Zara, interpretada por Sophie Turner, una empleada de la gestora financiera Lochmill Capital, cuyo día se transforma en una pesadilla, cuando un grupo de ladrones irrumpe en la oficina. Obligada a colaborar con los atracadores, Zara debe trabajar junto a su mejor amigo Luke para sobrevivir a una situación que pone en riesgo no sólo sus vidas, sino también el futuro económico de miles de pensionados.

Mientras tanto, el detective Rhys lidera la investigación, pero su adicción al juego complica su objetividad. La serie combina el suspenso de un atraco con drama personal, donde los intereses ocultos y las motivaciones ambiguas agregan capas de complejidad a la trama.

Trailer de "Steal"

Reparto de "Steal" Sophie Turner

Archie Madekwe

Jacob Fortune-Lloyd