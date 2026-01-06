Prime Video sorprendió con la serie perfecta para pasar un verano lleno de romance, aventura y amor + Seguir en









Entre mudanzas, secretos y un pueblo que mira de reojo, Prime Video suma una serie coreana que prende chispas desde el primer cruce.

Prime Video apuesta por un romance con humor y aventura: cruces incómodos, chispas repentinas y un pueblo que no deja pasar nada. Pixabay

Las comedias románticas coreanas se volvieron un plan infalible para el calor: capítulos largos, paisajes que dan ganas de escaparse y vínculos que crecen sin apuro. En ese envión, Prime Video sumó una serie que mezcla aire de pueblo, humor filoso y un romance que arranca a los codazos.

Fiebre de Primavera llega desde Corea del Sur con una premisa simple y efectiva: una mujer que vuelve a empezar y un hombre que la descoloca cuando ya no quería ilusionarse. Con dirección de Park Won-gook y guion de Kim A-jung, la historia apuesta a un tono liviano, pero con personajes que no se quedan en la primera impresión.

Fiebre-de-Primavera-1 Un cambio de ciudad, una profesora con coraza y un romance que nace entre miradas ajenas Foto: Prime Video De qué trata Fiebre de Primavera, la nueva serie de Prime Video La protagonista es Yun Bom, que se cansó del ruido de Seúl después de un desengaño sentimental y decidió cambiar de aire. Su plan fue mudarse a la ciudad chica de Sinsu para arrancar de nuevo como profesora, con la idea de hacer su vida y no deberle nada a nadie.

El problema es que en un lugar así nadie pasa desapercibido. Al principio, Bom se muestra distante y bastante fría, como si llevara una armadura puesta. Pero esa postura empieza a ceder cuando se cruza con Seon Jae Gyu, un tipo que no encaja en su lista de “evitar a toda costa” y le corre el eje con una energía inesperada.

Con ese vínculo como motor, la serie abre el juego a la química entre estudiantes y docentes, y suma el encanto del entorno rural como escenario de enredos. La temporada tiene 12 episodios y se estrenó el 5 de enero con la modalidad de dos capítulos semanales, para que el romance vaya levantando temperatura sin maratón obligatoria.

