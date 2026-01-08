Junto a sus hijos, Martín Demichelis tuvo que ser rescatado por guardavidas en Punta del Este + Seguir en









El exdirector técnico de River ingresó junto a Bastian, Lola y Emma al mar en una playa donde estaba prohibido bañarse y no pudieron salir del agua por sus propios medios.

Martín Demichelis junto a sus tres hijos y a su expareja, Evangelina Anderson.

El exentrenador de River Martín Demichelis vivió un momento de tensión mientras vacacionaba con sus hijos en Punta del Este: el director técnico argentino, junto a sus tres hijos y una sobrina, estuvo en riesgo de ahogo y tuvo que ser socorrido por un guardavidas en la playa de Laguna Escondida, José Ignacio.

El hecho sucedió el 31 de diciembre y, según relató la periodista Karina Mazzocco en el ciclo A la tarde en América TV, Demichelis estaba en el mar junto a sus hijos Bastian, Lola y Emma y una de sus sobrinas y en un momento no lograron salir del agua. "En esa playa está prohibido bañarse. No había ningún salvavidas, pero afortunadamente, los guardavidas, que siendo 31 de diciembre a la tarde, se ve que ya estaban en su horario de franco, se fueron a surfear", relató la conductora.

A su vez, contó que, pese a la prohibición, la familia vio el mar "calmo, apacible" y como "hacía un calor de morirse" decidieron entrar al agua para darse un baño aunque luego tuvieron dificultades para salir.

"Es una playa también que no tiene guardavidas, que hace mucho tiempo se viene reclamando eso, porque la gente no tiene ese cuidado. Ven que está tranquilo el mar, se comienzan a meter. Hay un fondo donde ellos pueden ahí pisar y se van, y se los va llevando la corriente”, comentó al respecto el panelista Oliver Quiroz.

Martín Demichelis protagonizó un tenso cruce con su pareja en Punta del Este Días después de este incidente, este martes, Demichelis protagonizó otro hecho tenso en Punta del Este. En este caso, se trató de un episodio con su novia, Micaela.

La pareja fue vista discutiendo en el balneario La Susana Beach, mientras el DT estaba almorzando con un grupo de personas. La situación escaló y terminó siendo un momento de incomodidad para quienes se encontraban en el lugar. De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, la joven se levantó de la mesa visiblemente alterada y se dirigió sola hacia su auto. Minutos después, Demichelis fue tras ella, dando inicio a un intercambio que llamó la atención de otros presentes por su intensidad. El momento más delicado se habría producido dentro del vehículo. Según relataron testigos, se escucharon gritos y se observaron gestos exaltados por parte del exfutbolista, lo que motivó que personal de seguridad del balneario se acercara al estacionamiento tras recibir un aviso por una posible discusión.