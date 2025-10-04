SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de octubre 2025 - 09:30

La película de Prime Video ideal para los amantes de la acción: Mark Wahlberg busca dar un gran golpe criminal

La producción original de la plataforma adapta la saga de novelas de Ripley de Donald E. Westlake.

Prime Video

Las películas de acción siempre tienen que tener un condimento extra para convertirse en un gran éxito. Prime Video entendió esto a la perfección y con una producción original de la plataforma, exhibe un film cargado de escenas increíbles y claras pizcas de comedia y drama que la convierten en una excelente alternativa.

Además, esta cinta tiene entre su elenco a una estrella especialista en asombrar y generar risas como el versátil Mark Wahlberg. Conocido mundialmente por sus estelares en Ted y Transformers, ahora estará acompañado de un gran cast que lo hará resaltar como protagonista.

Informate más
juego-sucio Prime Video
Mark Wahlberg ha recibido muchos elogios por su papel protagónico en la película de Prime Video.

De qué trata Juego sucio, la nueva película de Prime Video

Dirigida por Shane Black, la producción original de Prime Video adapta la saga de novelas de Ripley de Donald E. Westlake. Los principales aspectos de la obra son el antihéroe que balancea la historia entre mucha acción, humor negro y secuencias interesantes de un robo.

Juego Sucio narra la historia de Parker, personaje interpretado por Mark Wahlberg. Este es un ladrón profesional que trabaja con un código de honor implacable. Le llega una oportunidad única, la cual consiste en engañar a un dictador sudamericano, la mafia de New York y al hombre más rico del mundo, con el fin de quedarse con toda su fortuna. Pero las traiciones, giros inesperados y la discordia entre el equipo de trabajo dan como resultado un film de acción hilarante y atrapante.

Prime Video: tráiler de Juego sucio

Embed - Juego Sucio - Tráiler Oficial | Prime Video España

Prime Video: elenco de Juego sucio

  • Mark Wahlberg
  • LaKeith Stanfield
  • Rosa Salazar
  • Keegan-Michael Key
  • Chukwudi Iwuji
  • Nat Wolff
  • Thomas Jane
  • Tony Shalhoub
  • Gretchen Mol

