La película biográfica de Britney Spears será escrita por la creadora de la serie "New Girl"

Ya se ha confirmado que Jon M. Chu , director de Wicked, estará al frente del esperado proyecto basado en las recientes memorias de la estrella del pop, "The Woman In Me" .

El libro "The Woman In Me" fue un gran éxito tras su lanzamiento, vendiendo más de 2,5 millones de copias solo en Estados Unidos y alcanzando el millón de copias vendidas en todo el mundo durante su primera semana en octubre de 2023. Por su parte, el audiolibro, narrado por la estrella de Hollywood Michelle Williams y con una introducción de Britney Spears, se convirtió en el de mayor venta en la historia de la editorial Simon & Schuster.

El libro contenía varias revelaciones notables en su sincera descripción de su carrera, sus relaciones, su tutela legal de 13 años y sus experiencias personales. Una de las más significativas fue que se sometió a un aborto mientras salía con Justin Timberlake entre 1998 y 2002 porque él pensaba que "no estaban preparados para tener un bebé" y que eran "demasiado jóvenes".

Cuando Chu dio una actualización anterior sobre la película biográfica el año pasado, sugirió que podría haber que esperar mucho tiempo hasta su estreno. En aquel momento dijo: “Soy un gran admirador de Britney. He sido su fan desde que era joven, cuando ella también lo era y fue una de las doce artistas que actuaron en el Shrine Auditorium. Así que quiero hacerle justicia y contar su historia como se debe. Pero ya veremos. Estamos trabajando en ello ahora y aún nos queda un largo camino por recorrer”.

En declaraciones a Entertainment Tonight sobre el mismo tema, Chu también confirmó la participación de Spears en la película y añadió: “Va a estar muy involucrada. Todavía no he empezado nada oficialmente, pero estará muy involucrada. Tengo ideas y un enfoque, pero es muy pronto”.