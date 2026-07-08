Duffy dio su primer show en 15 años: la cantante se alejó de la música tras ser victima de un secuestro y abuso + Agregar ámbito en









En 2010 la cantante se retiró de la vida pública y de la industria musical, y en 2020 compartió los motivos de su ausencia en las grabaciones y las giras, revelando que había sido "violada, drogada y mantenida cautiva durante varios días".

Duffy volvió a la música después de 15 años.

La cantante galesa Duffy ofreció su primer concierto en 15 años tras haber vivido una terrible historia de secuestro y abuso.

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En 2010 Duffy se retiró de la vida pública y de la industria musical, y en 2020 compartió los motivos de su ausencia en las grabaciones y las giras, revelando que había sido "violada, drogada y mantenida cautiva durante varios días" y que su posterior recuperación "tomó tiempo".

Un próximo documental de Disney+ narrará la historia de Duffy, desde su infancia en Gales y su ascenso a la fama, hasta su posterior retirada. Incluirá entrevistas con familiares, amigos y compañeros de la industria. El proyecto se anunció en marzo, pero aún no hay fecha de estreno.

El mes pasado, Duffy también anunció su primer concierto en directo en 15 años, revelando que actuaría en un local "secreto e íntimo" de Londres el 5 de julio.

View this post on Instagram “Me encantaría que algunos de ustedes pudieran asistir”, dijo en aquel entonces. “El aforo es reducido, así que solo podemos seleccionar a unas pocas personas [por sorteo], pero tengo muchas ganas de ir. Cantaré algunas canciones nuevas”.

Cómo fue el show de regreso de Duffy Aún no se compartió ninguna grabación del concierto en línea, aunque algunos fans que estuvieron presentes revelaron en sus redes sociales que fue un concierto "sin teléfonos móviles" ya que el espectáculo se estaba filmando profesionalmente para el próximo documental. La actuación tuvo lugar en el Hoxton Hall de Londres y, según el portal Setlist.FM, Duffy interpretó un repertorio de siete canciones, comenzando con los temas nuevos "Woman" y "One In A Million", seguidos de los éxitos "Warwick Avenue" y "Mercy", y más música nueva: "Blue", "Amen" y "Joy". Tras firmar un contrato discográfico en 2007, el álbum debut de Duffy de 2008, "Rockferry", se convirtió en el disco más vendido en el Reino Unido ese año. Lanzó su segundo álbum, "Endlessly", en 2010, y en 2020 regresó con los sencillos "Something Beautiful" y "River In The Sky".