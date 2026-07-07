Para revivir los 2000 y cantar a todo pulmón: HBO Max estrenó una mítica película de Britney Spears + Agregar ámbito en









La plataforma incorporó una producción que marcó a toda una generación y vuelve con una historia llena de música y amistad.

Aunque muchos no lo sepan, Britney Spears protagonizó una película icónica de los 2000 que ahora está en HBO Max. Gentileza - HBO Max

Al sumar títulos a su catálogo, la plataforma de HBO Max también decide traer de regreso producciones que dejaron su huella en la cultura pop. Entre ellas hay una película que marcó el debut como protagonista de una de las artistas más importantes de la música en los 2000.

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Con una historia que se basa en los sueños y el paso hacia la adultez, este film volvió a captar la atención del público años después de su estreno. Aunque recibió críticas bastante divididas en su lanzamiento, con el tiempo consiguió un lugar especial en el corazón de quienes crecieron durante esa época.

Esta película de los 2000 puede ser tu plan perfecto para esta noche. Gentileza - HBO Max De qué trata Crossroads: Amigas para siempre "Crossroads: Amigas para siempre" llegó a los cines en 2002 bajo la dirección de Tamra Davis, con guion de Shonda Rhimes, muchos años antes de que la escritora alcanzara la fama con exitosas series de televisión como "Grey´s Anatomy" y "Bridgerton". La película tuvo como gran atractivo el debut cinematográfico de Britney Spears como protagonista.

La historia sigue a Lucy, Kit y Mimi, tres amigas que compartieron su infancia en un pequeño pueblo de Georgia, pero que tomaron caminos distintos durante la adolescencia. Tras finalizar la secundaria, vuelven a reunirse y recuperan una caja donde habían guardado deseos y promesas de cuando eran niñas.

Ese reencuentro despierta viejas ilusiones y también conflictos personales que cada una había intentado dejar atrás. Lucy desea encontrar respuestas sobre la madre que nunca estuvo presente en su vida, Kit busca cumplir con el futuro que imaginó desde pequeña y Mimi enfrenta un embarazo mientras intenta perseguir una oportunidad artística.

Esta película de los 2000 te va a enamorar con Britney Spears a la cabeza. Gentieza - HBO Max Las tres deciden viajar hasta Los Ángeles para acompañar a Mimi a una audición con una compañía discográfica. Ese trayecto por carretera cambia por completo sus vidas, ya que aparecen secretos familiares, decisiones difíciles y situaciones que fortalecen una amistad que parecía perdida Con un presupuesto de u$s10 millones, la película alcanzó una recaudación mundial de u$s61,1 millones, pero la recepción de la crítica fue muy distinta, ya que obtuvo 15% de aprobación en Rotten Tomatoes y 27 puntos en Metacritic. A pesar de su fracaso con la crítica, con el paso de los años numerosos seguidores comenzaron a reivindicarla como un clásico adolescente y en 2023 incluso volvió a los cines junto con una edición especial de su banda sonora que incorporó tres remixes inéditos. HBO Max: tráiler de Crossroads: Amigas para siempre HBO Max: elenco de Crossroads: Amigas para siempre Britney Spears como Lucy Wagner

Zoe Saldaña como Kit

Taryn Manning como Mimi

Anson Mount como Ben

Kim Cattrall como Caroline

Dan Aykroyd como Pete Wagner

Justin Long como Henry

Beverly Johnson como la señora Wagner

Richard Voll como Dylan

Bahni Turpin como la señorita Flowers