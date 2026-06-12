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12 de junio 2026 - 12:00

La película escondida de Netflix que te va a levantar el ánimo en solo 90 minutos

Una divertida comedia que abarca el reciente crecimiento de la inmigración en Europa con toda la acidez y el humor negro necesario.

La comedia de Netflix ideal para ver el fin de semana.

La comedia de Netflix ideal para ver el fin de semana.

Imagen: Freepik

En un catálogo tan amplio como el de Netflix, muchas veces las producciones más interesantes terminan pasando desapercibidas. Más allá de los grandes éxitos y los estrenos que dominan las tendencias, existen películas que sorprenden por su originalidad y que son ideales para descubrir en una tarde o noche de descanso.

Las comedias suelen ocupar un lugar especial entre los usuarios de la plataforma, especialmente aquellas que combinan humor inteligente con historias humanas y personajes entrañables. Son propuestas perfectas para desconectarse de la rutina y terminar el día con una sonrisa.

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Una de esas joyas escondidas es "Vecinos bárbaros", una producción francesa que apuesta por la sátira, las situaciones absurdas y los choques culturales para construir una historia divertida y reflexiva al mismo tiempo.

Vecinos Bárbaros
Llena de actualidad, abarca una problemática con todo el humor y la sátira que necesitás.

Llena de actualidad, abarca una problemática con todo el humor y la sátira que necesitás.

De qué trata Vecinos bárbaros

La historia transcurre en un pequeño pueblo de Bretaña cuyos habitantes celebran la llegada de una familia de refugiados que esperan recibir desde Ucrania. Sin embargo, los planes cambian inesperadamente cuando quienes llegan al lugar son refugiados sirios, generando sorpresa, prejuicios y todo tipo de situaciones inesperadas entre los vecinos.

A medida que las familias comienzan a convivir, las diferencias culturales, los malentendidos y las ideas preconcebidas dan lugar a escenas tan divertidas como incómodas. La película utiliza el humor para cuestionar estereotipos y mostrar cómo las apariencias suelen engañar.

Vecinos Bárbaros
Esta comedia francesa te va a sacar más de una carcajada.

Esta comedia francesa te va a sacar más de una carcajada.

Con una mirada ligera pero inteligente, "Vecinos bárbaros" propone una reflexión sobre la convivencia, la tolerancia y la solidaridad, manteniendo siempre un tono entretenido que la convierte en una excelente opción para quienes buscan una comedia diferente.

Netflix: tráiler de Vecinos bárbaros

Embed - Vecinos Barbaros - Trailer

Netflix: elenco de Vecinos bárbaros

  • Julie Delpy (Joëlle Lesourd)
  • Sandrine Kiberlain (Anne Poudoulec)
  • Laurent Lafitte (Hervé Riou)
  • Ziad Bakri (Marwan Fayad)
  • India Hair (Géraldine Riou)

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