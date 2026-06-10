Netflix estrena el documental sobre el secuestro de Miguel Ángel Blanco

La plataforma confirmó la fecha de lanzamiento de una producción centrada en uno de los episodios más impactantes de la historia reciente de España.

La producción cuenta con un conjunto de recursos que permite reconstruir con detalle uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia reciente de España

La producción de Netflix llegará a la plataforma el próximo 10 de julio y abordará el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, ocurrido en 1997 a manos de la organización ETA. La compañía de streaming presentó el tráiler oficial y difundió las primeras imágenes de la película documental, titulada Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo. El proyecto cuenta con la dirección de Jon Sistiaga y Juanjo López, y la producción a cargo de The Tintirin Team.

La propuesta reconstruye los acontecimientos que mantuvieron en vilo a la sociedad española durante dos días. La historia se centra en las horas posteriores al secuestro del joven concejal de Ermua, un caso que generó una movilización social sin precedentes en el país. La narración está a cargo de Jon Sistiaga, quien cubrió aquellos sucesos como periodista en el lugar de los hechos.

La fecha elegida para el estreno coincide con un nuevo aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. La producción busca recuperar la memoria de un episodio que marcó un antes y un después en la respuesta de la ciudadanía frente al terrorismo.

El documental reúne cerca de 30 testimonios de personas vinculadas con los acontecimientos . La investigación incorpora relatos de dirigentes políticos, funcionarios, familiares, periodistas y otros protagonistas que tuvieron participación durante aquellos días. Entre las figuras entrevistadas aparecen el entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar, el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja y Carlos Totorika, quien ocupaba el cargo de alcalde de Ermua durante el secuestro.

La producción también incluye la voz de María del Mar Blanco, hermana del concejal asesinado, y también el testimonio de nada menos que el Rey de España . La intervención del monarca también pone el foco en la importancia de preservar el recuerdo de lo sucedido. La producción incorpora ese análisis dentro de una reconstrucción más amplia sobre el impacto que tuvo el caso en la sociedad española.

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De qué trata Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo

La película documental reconstruye las 48 horas que transcurrieron entre el secuestro de Miguel Ángel Blanco y el desenlace del caso. La historia repasa uno de los episodios más relevantes de la lucha contra el terrorismo en España. El relato muestra cómo millones de personas se movilizaron en distintas ciudades para exigir la liberación del joven concejal. Esa reacción colectiva se convirtió en una manifestación inédita de rechazo a la violencia de ETA.

La investigación reúne declaraciones de periodistas que cubrieron el caso, representantes políticos que participaron de las gestiones de aquellos días y amigos cercanos de Miguel Ángel Blanco. La producción también incorpora testimonios de integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron en la búsqueda.

El documental suma además la experiencia de los profesionales sanitarios que intentaron salvarle la vida luego de que fuera localizado. Esas intervenciones permiten reconstruir distintas etapas de un acontecimiento que conmocionó al país.

Uno de los elementos más relevantes de la película es la incorporación de testimonios inéditos. La producción recoge por primera vez las declaraciones de personas que realizaron gestiones directas para intentar evitar el asesinato mediante contactos con integrantes de ETA. Entre esas voces aparecen María José Gurrutxaga y Patxi Zabaleta. Ambos relatan públicamente esas iniciativas casi tres décadas después de los hechos.

El proyecto se apoya en una extensa investigación periodística desarrollada durante varios meses. El trabajo reúne más de 180 horas de material de archivo y consulta más de 30 fuentes audiovisuales nacionales e internacionales. La documentación también incorpora registros periodísticos, fuentes institucionales y material académico.

Trailer de Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo

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Reparto de Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo