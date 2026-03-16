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16 de marzo 2026 - 19:30

La película de HBO Max ideal para ver en familia y no parar de reír

La secuela de una historia animada que sacó risas y es ideal para ver con los más chicos el fin de semana.

Una película ideal para ver en familia, en HBO Max.

Una película ideal para ver en familia, en HBO Max.

Imagen: Freepik

Las plataformas de streaming continúan renovando su catálogo para ofrecer opciones para todos los gustos, y HBO Max se destaca por sumar tanto grandes estrenos como producciones familiares perfectas para disfrutar en casa. Entre animación, comedia y aventuras, la plataforma suele apostar por contenidos pensados para todas las edades.

En este contexto, la plataforma incorporó a su catálogo una película animada reciente que combina humor, acción y personajes muy carismáticos. Se trata de una producción pensada para toda la familia, con situaciones divertidas y un ritmo dinámico que mantiene la atención de chicos y adultos por igual.

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Los tipos malos 2
La película que te va a hacer reír y a los chicos les va a encantar, en HBO Max.

La película que te va a hacer reír y a los chicos les va a encantar, en HBO Max.

La película es Los tipos malos 2, la secuela del exitoso film animado basado en los libros infantiles de Aaron Blabey. Con nuevos desafíos y un grupo de villanos inesperados, la historia vuelve a reunir a esta peculiar banda de delincuentes reformados que intentan dejar atrás su pasado criminal.

De qué trata Los tipos malos 2

La historia se sitúa varios años después de los acontecimientos de la primera película. El Sr. Lobo y su banda de antiguos criminales (conocidos como “Los Tipos Malos”) intentan llevar una vida tranquila y convertirse en ciudadanos ejemplares tras haber abandonado el mundo del delito.

Sin embargo, adaptarse a la vida honesta no es tan fácil como pensaban. Cuando parecía que finalmente estaban dejando atrás su pasado, un nuevo grupo de criminales entra en escena y pone en marcha un plan audaz que vuelve a involucrarlos en el mundo de los grandes robos.

Ante esta situación, los protagonistas se ven obligados a regresar a la acción para enfrentar el desafío. Entre persecuciones, planes inesperados y mucho humor, la pandilla deberá demostrar si realmente cambió o si su naturaleza de ladrones sigue más presente que nunca.

HBO Max: tráiler de Los tipos malos 2

Embed - Los Tipos Malos 2 - Tráiler Oficial | (Universal Pictures) - HD

HBO Max: elenco de Los tipos malos 2

  • Sam Rockwell (Sr. Lobo)
  • Marc Maron (Serpiente)
  • Craig Robinson (Tiburón)
  • Anthony Ramos (Piraña)
  • Awkwafina (Srta. Tarántula)

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