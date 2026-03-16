La película de HBO Max ideal para ver en familia y no parar de reír + Seguir en









La secuela de una historia animada que sacó risas y es ideal para ver con los más chicos el fin de semana.

Una película ideal para ver en familia, en HBO Max. Imagen: Freepik

Las plataformas de streaming continúan renovando su catálogo para ofrecer opciones para todos los gustos, y HBO Max se destaca por sumar tanto grandes estrenos como producciones familiares perfectas para disfrutar en casa. Entre animación, comedia y aventuras, la plataforma suele apostar por contenidos pensados para todas las edades.

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En este contexto, la plataforma incorporó a su catálogo una película animada reciente que combina humor, acción y personajes muy carismáticos. Se trata de una producción pensada para toda la familia, con situaciones divertidas y un ritmo dinámico que mantiene la atención de chicos y adultos por igual.

Los tipos malos 2 La película que te va a hacer reír y a los chicos les va a encantar, en HBO Max. Imagen: HBO Max La película es Los tipos malos 2, la secuela del exitoso film animado basado en los libros infantiles de Aaron Blabey. Con nuevos desafíos y un grupo de villanos inesperados, la historia vuelve a reunir a esta peculiar banda de delincuentes reformados que intentan dejar atrás su pasado criminal.

De qué trata Los tipos malos 2 La historia se sitúa varios años después de los acontecimientos de la primera película. El Sr. Lobo y su banda de antiguos criminales (conocidos como “Los Tipos Malos”) intentan llevar una vida tranquila y convertirse en ciudadanos ejemplares tras haber abandonado el mundo del delito.

Sin embargo, adaptarse a la vida honesta no es tan fácil como pensaban. Cuando parecía que finalmente estaban dejando atrás su pasado, un nuevo grupo de criminales entra en escena y pone en marcha un plan audaz que vuelve a involucrarlos en el mundo de los grandes robos.

Ante esta situación, los protagonistas se ven obligados a regresar a la acción para enfrentar el desafío. Entre persecuciones, planes inesperados y mucho humor, la pandilla deberá demostrar si realmente cambió o si su naturaleza de ladrones sigue más presente que nunca. HBO Max: tráiler de Los tipos malos 2 Embed - Los Tipos Malos 2 - Tráiler Oficial | (Universal Pictures) - HD HBO Max: elenco de Los tipos malos 2 Sam Rockwell (Sr. Lobo)

Marc Maron (Serpiente)

Craig Robinson (Tiburón)

Anthony Ramos (Piraña)

Awkwafina (Srta. Tarántula)