HBO Max estrenó una película que tuvo millones de visualizaciones en Netflix y no te la podés perder + Seguir en









Una de las sagas favoritas de los chicos, ideal para ver en familia y reírse y entretenerse con los personajes.

La película de HBO Max Ideal para ver en familia. Imagen: Freepik

En los últimos años, HBO Max se consolidó como una de las plataformas de streaming más elegidas gracias a su catálogo de películas, series y producciones pensadas para todos los públicos. Su oferta combina grandes estrenos, clásicos del cine y contenidos ideales para disfrutar en familia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dentro de ese tipo de propuestas se encuentra Mi villano favorito 4, una película animada que logró millones de visualizaciones desde su llegada al streaming y que rápidamente se convirtió en una de las opciones favoritas del público.

Ahora la cinta forma parte del catálogo, lo que la convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan una historia divertida, dinámica y llena de humor para ver durante el fin de semana con chicos y adultos.

Mi villano favorito 4 La rompió en los cines y ahora es de las más elegidas en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata Mi villano favorito 4 La historia vuelve a centrarse en Gru, el exsupervillano que con el paso del tiempo dejó atrás su vida criminal para convertirse en agente de la Liga Anti-Villanos y formar una familia junto a Lucy y sus hijas adoptivas. En esta nueva etapa también aparece un nuevo integrante: el pequeño Gru Jr., que no deja de complicarle la vida a su padre.

La tranquilidad de la familia se rompe cuando surge una nueva amenaza. Maxime Le Mal, un peligroso villano con deseos de venganza se convierte en el principal enemigo de Gru y lo obliga a esconderse junto a los suyos para mantenerse a salvo.

Mientras intenta proteger a su familia, Gru deberá enfrentar una serie de situaciones inesperadas y peligrosas. En medio de todo ese caos, los inseparables Minions vuelven a protagonizar momentos de humor y descontrol que se transforman en uno de los grandes atractivos de la película. Con una duración cercana a los 95 minutos, la cinta combina acción, comedia y aventura en una historia pensada para entretener tanto a chicos como a adultos. HBO Max: tráiler de Mi villano favorito 4 Embed - MI VILLANO FAVORITO 4 - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD HBO Max: elenco de Mi villano favorito 4 Steve Carell (Gru)

Kristen Wiig (Lucy Wilde)

Will Ferrell (Maxime Le Mal)

Sofía Vergara (Valentina)

Joey King (Poppy Prescott)