La serie de HBO Max del creador de Bebé Reno que todos los hombres deberían ver + Seguir en









Recientemente agregada al catálogo cuenta con una historia profunda y conflictiva que no te podés perder.

La serie profunda y dramática que no te podés perder en HBO Max. Imagen: HBO Max

El éxito de Bebé Reno convirtió a Richard Gadd en una de las voces más potentes de la televisión actual. Tras esa producción que impactó por su crudeza y su historia real, el creador vuelve con una nueva serie que ya está disponible en HBO Max.

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La producción mantiene el tono intenso y emocional que caracterizó su obra anterior, pero esta vez se aleja de lo autobiográfico para centrarse en una historia ficticia que aborda temas como la masculinidad, la violencia y los vínculos entre hombres. Se trata de Half Man (Hombre a medias), una miniserie que promete incomodar, hacer reflexionar y abrir el debate.

Hombre a medias Richard Gadd tiene una destacada actuación en una serie con potencial para recibir grandes premios. Imagen: HBO Max

De qué trata Hombre a medias La historia sigue a Niall y Ruben, dos hombres que no son hermanos de sangre, pero que desarrollan un vínculo tan fuerte que termina definiendo sus vidas. Desde jóvenes, sus destinos quedan entrelazados por circunstancias difíciles y una relación marcada por la lealtad, pero también por la tensión.

A lo largo de seis capítulos, la serie recorre más de tres décadas de sus vidas, desde la adolescencia en los años 80 hasta la adultez. Todo se desencadena cuando, años después, Ruben reaparece en la vida de Niall durante un momento clave, generando una explosión de violencia que obliga a revisitar el pasado.

Hombre a medias Una serie que pone el foco en incomodidades en las relaciones entre hombres. Imagen: HBO Max La narrativa combina distintos momentos temporales para mostrar cómo las decisiones, los traumas y las emociones reprimidas moldean la identidad de los protagonistas. En ese recorrido, la serie explora la fragilidad de las relaciones masculinas y las consecuencias de no expresar lo que se siente. Más allá de la violencia o el drama, Half Man propone una reflexión profunda sobre qué significa ser hombre en la actualidad, poniendo el foco en la represión emocional y las expectativas sociales que atraviesan a sus personajes. HBO Max: tráiler de Hombre a medias Embed - Hombre a medias (Half Man) (2026) — Tráiler Oficial Doblado Español Latino | HBO Max #hombreamedias HBO Max: elenco de Hombre a medias Richard Gadd (Ruben Pallister)

Jamie Bell (Niall Kennedy)

Stuart Campbell (Ruben joven)

Mitchell Robertson (Niall joven)

Neve McIntosh (Lori)