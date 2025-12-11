La película llena de acción y suspenso con Jacob Elordi como protagonista que la rompe en Prime Video

En un catálogo internacional cada vez más diverso, Prime Video sigue apostando por estrenos intensos y cargados de adrenalina, ideales para quienes buscan algo más que entretenimiento liviano. Gracias a su plataforma de streaming, se puede acceder fácilmente a películas con buenas dosis de tensión, atmósfera oscura y actuaciones destacadas, incluso de producciones independientes.
Esa es exactamente la propuesta que trae ahora una película que mezcla crimen real y drama psicológico. La película se llama "En esa dirección" y está cargada de tensión. Tanto que el espectador no va a poder despegarse de la pantalla ni por un segundo.
De qué trata En esa dirección, el estreno de Prime Video
La historia se desarrolla en 1964 y arranca cuando un entrenador de animales famoso, en un show itinerante con su chimpancé de compañía, decide llevar a un joven buscador de ayuda en la ruta. Lo que parecía una simple caridad se convierte en una pesadilla cuando este personaje revela su verdadera identidad: un asesino serial de 19 años.
Lo que sigue es un viaje claustrofóbico por la vieja Ruta 66: tensión, sospechas, violencia latente y un pulso psicológico que crece a medida que las máscaras caen. A su vez, la película juega con lo inesperado: un hombre de buen corazón, un animal inocente como el chimpancé y un joven perturbado, para convertir lo ordinario en una carrera dramática por sobrevivir.
El conflicto entre los dos personajes centrales (lo humano y lo siniestro) obliga al espectador a mantenerse alerta todo el tiempo, con giros que alteran la percepción de lealtad, culpa y moralidad.
Prime Video: tráiler de En esa dirección
Prime Video: elenco de En esa dirección
- Jacob Elordi
- Zachary Quinto
- Patrick J. Adams
- Troy Evans
- Alexandra Doke
