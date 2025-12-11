La película llena de acción y suspenso con Jacob Elordi como protagonista que la rompe en Prime Video + Seguir en









Un viaje que comienza tranquilo, pero rápidamente se convierte en la peor pesadilla, ¿te lo perderías?

La película de Prime Video que transmite tensión desde el primer minuto. Imagen: Prime Video

En un catálogo internacional cada vez más diverso, Prime Video sigue apostando por estrenos intensos y cargados de adrenalina, ideales para quienes buscan algo más que entretenimiento liviano. Gracias a su plataforma de streaming, se puede acceder fácilmente a películas con buenas dosis de tensión, atmósfera oscura y actuaciones destacadas, incluso de producciones independientes.

Esa es exactamente la propuesta que trae ahora una película que mezcla crimen real y drama psicológico. La película se llama "En esa dirección" y está cargada de tensión. Tanto que el espectador no va a poder despegarse de la pantalla ni por un segundo.

En esa dirección La imperdible película recientemente estrenada en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata En esa dirección, el estreno de Prime Video La historia se desarrolla en 1964 y arranca cuando un entrenador de animales famoso, en un show itinerante con su chimpancé de compañía, decide llevar a un joven buscador de ayuda en la ruta. Lo que parecía una simple caridad se convierte en una pesadilla cuando este personaje revela su verdadera identidad: un asesino serial de 19 años.

Lo que sigue es un viaje claustrofóbico por la vieja Ruta 66: tensión, sospechas, violencia latente y un pulso psicológico que crece a medida que las máscaras caen. A su vez, la película juega con lo inesperado: un hombre de buen corazón, un animal inocente como el chimpancé y un joven perturbado, para convertir lo ordinario en una carrera dramática por sobrevivir.

El conflicto entre los dos personajes centrales (lo humano y lo siniestro) obliga al espectador a mantenerse alerta todo el tiempo, con giros que alteran la percepción de lealtad, culpa y moralidad.

Prime Video: tráiler de En esa dirección Embed - EN ESA DIRECCIÓN Tráiler Español Subtitulado | Zachary Quinto, Jacob Elordi Prime Video: elenco de En esa dirección Jacob Elordi

Zachary Quinto

Patrick J. Adams

Troy Evans

Alexandra Doke