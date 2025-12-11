La tercera parte de la película "28 Years Later" avanza con el regreso de Cillian Murphy + Seguir en









Las películas se ambientan en un futuro distópico donde los "infectados" se han enfrentado ferozmente a la población humana.

Murphy vuelve a la saga que inició en 2002.

Sony confirmó que sigue adelante con la tercera película de 28 Years Later tras la entusiasta reacción de los fans en las recientes proyecciones de la segunda película, 28 Years Later: The Bone Temple, dirigida por Nia DaCosta. Esta película se estrena el 15 de enero de 2026. La tercera película de la trilogía aún no tiene título.

Se rumorea que Cillian Murphy, protagonista de 28 Days Later y quien repite su papel en The Bone Temple, está en conversaciones, y el guionista de la franquicia, Alex Garland, está escribiendo la tercera parte. Murphy es productor ejecutivo de 28 Years Later y 28 Years Later: The Bone Temple.

Cuando Sony obtuvo los derechos de la trilogía 28 Years Later, tenía la opción de rodar la tercera película, pero esperó para dar luz verde. En lugar de eso, rodó las dos primeras películas consecutivamente, con Danny Boyle regresando para dirigir la primera y DaCosta, la cineasta de Candyman, para la segunda. Boyle ha dicho en entrevistas que le gustaría dirigir la tercera parte de 28 Years Later, y tiene esperanzas de que regrese.

El éxito de 28 Years Later 28 Years Later se estrenó con 30 millones de dólares en junio, uno de los mejores estrenos para una película de terror en un año repleto de ellos. La película recaudó 70,4 millones de dólares a nivel nacional y 151,3 millones a nivel mundial, fácilmente la más taquillera de la franquicia que comenzó en Fox Searchlight en 2002 con 28 Days Later. A la película original, dirigida por Boyle y escrita por Garland, le siguió 28 Weeks Later en 2007 , dirigida por Juan Carlos Fresnadillo y escrita por Fresnadillo, Rowan Joffe, Enrique López Lavigne y Jesús Olmo.

En total, la serie de terror británica, distribuida en tres películas, ha recaudado cerca de 300 millones de dólares en todo el mundo. Las películas se ambientan en un futuro distópico donde los "infectados" se han enfrentado ferozmente a la población humana.

