Prime Video renueva su apuesta asiática con el estreno de "Tal vez mañana", su próximo K-drama

El nuevo K-drama de la plataforma de streaming de Amazon es perfecta para ver el fin de semana.

"Tal vez mañana": el nuevo K-drama de Amazon prime video.

La plataforma de streaming Prime Video amplió su catálogo de producciones coreanas, con el estreno de "Tal vez mañana", un drama romántico que combinará nostalgia, destino y las complejidades del amor a lo largo del tiempo. La serie debutará el 6 de diciembre, con nuevos episodios cada sábado y domingo.

El proyecto reúne a un elenco destacado y una trama que explora las segundas oportunidades en el amor. La historia se centra en dos personajes cuyas vidas se entrelazan en diferentes etapas, desde su juventud hasta la madurez.

Tal vez mañana Prime videoo De qué trata "Tal vez mañana" La trama sigue la relación entre Lee Kyeong-do y Seo Ji-woo. La pareja se conoció en la universidad, vivió un amor intenso y se separó en dos ocasiones. Una década después, se reencuentran en circunstancias radicalmente distintas: él trabaja como periodista que investiga un escándalo de infidelidad, mientras que ella está casada con el hombre involucrado en la controversia.

La serie aborda temas como los "¿y si...?" que persisten años después de una ruptura, la nostalgia por lo que pudo ser y las decisiones que marcan el destino de las relaciones.

El protagonista, Lee Kyeong-do, intenta demostrarle a Ji-woo, y a sí mismo, que su amor sigue vivo, a pesar de los años y las circunstancias que los separaron. La historia transcurre en un momento clave de sus vidas, cuando ambos se acercan a los cuarenta años y enfrentan las consecuencias de sus elecciones pasadas.

Tráiler de "Tal vez mañana" Tal Vez Mañana: Tráiler | Prime Video España Reparto de "Tal vez mañana" El reparto de la serie lo constituye: Park Seo-jun

Won Ji-an, EL

Lee Zoo-young

Kang Ki-doong

Cho Min-kook

Kim Woo-hyung

Kim Me-kyung

Kim Yong-jun

Nam Kee-ae