Tras agotar tres Movistar en minutos, Rosalía suma una cuarta y última fecha en Buenos Aires: cómo comprar las entradas

Tras el revuelo por su visita a Buenos Aires, la artista que reescribió las reglas del pop contemporáneo confirma su regreso a Argentina con dos shows imperdibles: 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena.

Luego de un comentadísimo paso por Buenos Aires , Rosalía anunció su regreso a la Argentina . La estrella española suma una nueva fecha tras agotar las funciones del 1, 2 y 4 de agosto en el Movistar Arena . La nueva y última fecha será el 6 de agosto de 2026 .

Rosalía desplegará en Buenos Aires la fuerza escénica de una obra que abre un ciclo distinto en su trayectoria , alejado del minimalismo de la era Motomami , barroco por donde se lo mire: en lo instrumental, los arreglos, las lenguas y las letras.

Las entradas ya están disponibles en movistararena.com.ar. Las tarjetas de Santander contarán con 6 cuotas sin interés.

Plateas Bajas

De $205000 y $230000

Plateas Altas

De $95000 y $115000

image

En su reciente visita a Buenos Aires, Rosalía profundizó su conexión con la ciudad y la cultura argentina. En apenas dos días, asistió a una sesión de jam y grabó una charla junto a la escritora Mariana Enríquez. Además, visitó lugares icónicos de la ciudad y se encontró con el maestro, Charly García. Uno de los hitos más comentados —que se pudo seguir en redes sociales—, fue su subida al Obelisco, desde donde contempló el cielo que cita en “Reliquia”, canción donde menciona a la ciudad como símbolo de belleza trascendental.

“El cielo nació en Buenos Aires”, dice el tema y la frase, que rápidamente fue festejada por sus fans argentinos, cobró aún más notoriedad tras las declaraciones de la cantante: “es el cielo más hermoso que he visto en mi vida."

rosalia-paris-2024_98 (1) Rosalía tuvo una extensa visita a Argentina. Archivo

Rosalía vuelve a los escenarios convertida en una de las creadoras más influyentes del panorama internacional. Tras el fenómeno global de Motomami, su nueva gira mundial apunta aún más alto.

LUX representa un viraje hacia lo sinfónico, lo experimental y lo introspectivo, sin perder la impronta provocadora que caracteriza a Rosalía. Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con colaboraciones de figuras como Björk, Estrella Morente, Yahritza e Yves Tumor, LUX fusiona lo clásico con lo radical, lo terrenal con lo místico. En 18 canciones y 14 idiomas, la artista condensa un imaginario que conmueve, sacude y expande los límites de la música popular.

El camino del último álbum de Rosalía

Desde su lanzamiento, LUX marcó el debut comercial más fuerte de la carrera de ROSALÍA y estableció nuevos hitos para la música en español a escala global, rompiendo múltiples récords históricos en los principales mercados.

El álbum debutó en el #1 del Global Top Albums Chart de Spotify —convirtiéndose en el segundo lanzamiento de la artista en alcanzar el tope del ranking mundial— y logró el mayor debut por streaming de la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

Dos años después de su paso por Buenos Aires, el reencuentro tiene forma, fecha y nombre: LUX. Rosalía vuelve a un cara a cara con su gente, una celebración del vínculo único que la une con el público argentino en este recinto ideal para su nuevo sonido. Una sola palabra: imperdible.