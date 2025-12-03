Últimos días para ver este clásico argentino en Prime Video, protagonizado por Adrián Suar + Seguir en









Descubrí una de las comedias más icónicas de este actor y hasta cuándo estará disponible en la plataforma de streaming.

"Un Novio Para Mi Mujer" se estrenó originalmente el 14 de agosto de 2008.

Amazon Prime Video anunció la salida de distintas películas y series de la plataforma. Una de las que más destacó es “Un Novio Para Mi Mujer”, la película protagonizada por Adrián Suar y Valeria Bertuccelli que se convirtió en un clásico argentino gracias a momentos icónicos, como “Gachi, Pachi y los dos pelotudos”.

La película dirigida por Juan Taratuto fue un gran éxito en taquilla. Durante su estreno original, alcanzó el millón de espectadores en tan sólo 6 semanas y obtuvo distintos remakes en varios países, como Italia, México, Chile, y las más reciente, España, estrenada en 2022.

Un Novio Para Mi Mujer 1 De qué trata Un Novio Para Mi Mujer y hasta cuándo estará en Prime Diego “El Tenso” Polski no sabe cómo enfrentar a su mujer, Andrea “la Tana” Ferro, para decirle que se quiere separar, ya que la relación se le hace insostenible debido al terrible carácter de ella. "La Tana" vive constantemente malhumorada: si no protesta por el tiempo, es por el gobierno; si no es por los vecinos, es por los jóvenes, o por los jubilados.

Carlos, amigo de Diego, le sugiere invertir el problema y provocar que la Tana lo abandone. Para ello recurrirán al Cuervo Flores, un seductor irresistible que cautivará a su mujer hasta el enamoramiento para que por fin el Tenso encuentre la solución a sus problemas. La película estará disponible en Prime Video hasta el sábado 6 de diciembre.

Trailer de Un Novio Para Mi Mujer Embed - Un Novio Para Mi Mujer - Trailer Reparto de Un Novio Para Mi Mujer Adrián Suar como Diego “El Tenso” Polski.

Valeria Bertuccelli como Andrea “la Tana” Ferro

Gabriel El Puma Goity como el Cuervo Flores

Marcelo Xicarte como Carlos

Luis Herrera como El Negro

Martín Salazar como Gabriel

Oscar Núñez como Amílcar

Benjamín Amadeo como Damián Kepelsky

Mercedes Morán como la voz de Blanca (la psiquiatra)