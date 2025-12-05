SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de diciembre 2025 - 13:00

Prime Video cancela la serie que supo ser su éxito número uno y sorprende a los fanáticos de Jensen Ackles

La plataforma de streaming decidió no continuar con su entrega de suspenso policial, protagonizada por el actor de "The Boys".

Countdown: la serie de Jensen Ackles cancelada por Prime video.

"Countdown": la serie de Jensen Ackles cancelada por Prime video.

La plataforma Prime Video tomó una decisión inesperada al cancelar "Countdown", la serie de suspenso que llegó al primer puesto en su catálogo. A pesar del éxito en audiencia, la producción no tendrá una segunda temporada, según confirmó Amazon. El anuncio sorprendió a los seguidores, especialmente al protagonista Jensen Ackles, quien expresó su decepción a través de sus redes sociales.

La serie finalizó su primera temporada el 3 de septiembre, pero la plataforma decidió no renovarla apenas tres meses después de su estreno. Ackles compartió un mensaje en Instagram donde reconoció el disfrute que tuvo durante el rodaje y el trabajo con el elenco, aunque lamentó la cancelación. "A veces das lo mejor de ti, cumples con todo, pero las cosas se escapan de las manos", escribió el actor, quien pronto aparecerá en la quinta temporada de "The Boys".

Countdown_ prime video

De qué se trata "Countdown"

"Countdown" es una serie de suspenso y acción que narra la investigación de un asesinato en plena calle de un agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El crimen desencadena el pánico en Los Ángeles y obliga a formar un equipo especial integrado por miembros del LAPD, DEA, FBI y DHS.

El detective Mark Meachum, interpretado por Ackles, lidera el grupo con métodos poco convencionales. Durante la investigación, descubren que el homicidio forma parte de una conspiración más grande que amenaza con poner en riesgo a millones de personas. La trama avanza bajo una cuenta regresiva que marca el tiempo disponible para evitar una catástrofe, en un estilo que recuerda a thrillers como "24" o "Jack Ryan", pero con un enfoque más dramático y coral.

La serie cuenta con 13 episodios en su primera temporada, dirigidos por ocho realizadores diferentes, entre ellos Jonathan Brown, Lisa Robinson y Eric Stoltz. El guion fue creado por Derek Haas, conocido por su trabajo en "Chicago Fire" y "Wanted".

Tráiler de "Countdown"

Embed - Cuenta Regresiva - Tráiler Oficial

Reparto de "Countdown"

  • Jensen Ackles

  • Eric Dane

  • Jessica Camacho

  • Elliot Knight

  • Violett Beane

  • Uli Latukefu

Dejá tu comentario

