La película de Prime Video que revive uno de los momentos más oscuros de Argentina y es clave para no olvidar + Seguir en









La imperdible producción que fue elogiada por la crítica nacional e internacional ya está disponible en la plataforma.

La película que retrata uno de los episodios más oscuros de la Argentina llegó a Prime Video. Freepik

El cine argentino suele recrear hechos que marcaron para siempre la historia del país. Prime Video cuenta con una gran película en su catálogo basada en hechos reales para que el público pueda acercarse a un oscuro episodio que todavía genera debate en la sociedad.

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Se trata de "Argentina, 1985", la obra que reconstruye uno de los procesos judiciales más importantes de la democracia argentina: el juicio contra los excomandantes militares por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

Argentina, 1985 La película del 2022 fue nominada al Oscar a la categoría de mejor película internacional. Gentileza - Prime Video De qué trata Argentina, 1985 La trama de Argentina, 1985 gira alrededor de la tarea que llevaron adelante los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo durante el histórico proceso contra los responsables del régimen militar. Tras el regreso de la democracia en 1983, el nuevo gobierno hacer una investigación judicial para juzgar a los principales comandantes de las Fuerzas Armadas.

La película muestra cómo Strassera y Moreno Ocampo hicieron equipo para preparar la acusación. El objetivo consistía en reunir testimonios y documentos que permitieran llevar a juicio a nueve integrantes de la cúpula militar, entre ellos el general Jorge Rafael Videla.

La producción logra retratar perfectamente la presión política, el temor de los testigos y el peso que aún conservaban algunos sectores vinculados al régimen militar en ese momento tan delicado. A pesar de esas complicaciones, los fiscales impulsaron un proceso judicial que buscó hacer pagar a los responsables por los secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura.

La historia incluye recopilaciones de pruebas y las audiencias en las que sobrevivientes y familiares brindaron testimonios ante el tribunal. Ese juicio conocido como el Juicio a las Juntas, se convirtió en un hecho histórico para Argentina y también para el derecho internacional, ya que fue una de las primeras veces en las que un país juzgó a los responsables de una dictadura mediante tribunales civiles. Prime Video: tráiler de Argentina, 1985 Embed - Argentina, 1985 - Tráiler Oficial | Prime Video España Prime Video: elenco de Argentina, 1985 Ricardo Darín como Julio César Strassera

Peter Lanzani como Luis Moreno Ocampo

Alejandra Flechner como Silvia

Paula Ransenberg como Susana

Gina Mastronicola como Verónica

Gabriel Fernández Capello como Bruzzo

Norman Briski como Ruso