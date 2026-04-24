"Gen V", la serie derivada de "The Boys" no tendrá una tercera temporada en Prime Video + Seguir en









La serie se estrenó originalmente en 2023, y la segunda temporada se emitió entre septiembre y octubre de 2025.

La serie finalizará tras dos temporadas.

Gen V, una de las series derivadas de The Boys en Amazon Prime Video, no tendrá una tercera temporada.

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“Aunque nos encantaría poder continuar la fiesta una temporada más en Godolkin, estamos comprometidos a seguir desarrollando las historias de los personajes de la 'Gen V' en la quinta temporada de 'The Boys' y en otros proyectos de VCU que están por venir. Volverán a verlos”, declararon los productores ejecutivos de la serie, Eric Kripke y Evan Goldberg, en un comunicado.

Gen V se estrenó originalmente en 2023, y la segunda temporada se emitió entre septiembre y octubre de 2025. Según una fuente con conocimiento de la situación citada por el portal Variety, personajes de Gen V aparecerán en los próximos episodios de la quinta y última temporada de The Boys.

De qué trata Gen V Gen V transcurría en la Escuela de Lucha contra el Crimen de la Universidad de Godolkin, donde jóvenes superhéroes se entrenaban para tener la oportunidad de unirse algún día a Los Siete. El reparto de la serie incluía a Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas y Hamish Linklater.

La serie fue desarrollada por Craig Rosenberg, Goldberg y Kripke. Los tres fueron productores ejecutivos junto con la showrunner Michele Fazekas, Seth Rogen, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Ori Marmur, Thomas Schnauz, Steve Boyum y Brant Engelstein. Loreli Alanís, Gabriel Garcia y Jessica Chou fueron coproductores ejecutivos.

Con el final de The Boys al término de su temporada actual y la ausencia de Gen V, la única serie del universo de “The Boys” que se vislumbra en el horizonte es la precuela Vought Rising, que narrará las aventuras de Soldier Boy (Jensen Ackles) y Stormfront (Aya Cash) en la década de 1950. Su estreno está previsto para 2027. Habrá un adelanto de “Vought Rising” en la quinta temporada de The Boys.