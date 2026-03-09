La película de Prime Video protagonizada por Ryan Gosling que se convirtió en la más vista de Argentina + Seguir en









Una entrega llena de acción y humor lidera el ranking local del catálogo digital con una historia sobre dobles de riesgo.

Ryan Gosling y Emily Blunt protagonizan la película que está arrasando Prime Video en Argentina. Gentileza: Gilbert Flores

Prime Video suele renovar su catálogo cada semana. En los últimos días, una producción llena de acción logró captar la atención del público argentino y escaló hasta el primer lugar entre los títulos más elegidos de la plataforma.

La película cuenta con escenas de riesgo intensas, momentos de comedia y una trama que mezcla misterio con romance. Además, su principal atractivo es el reconocido reparto con el que cuenta, que está compuesto por estrellas como Ryan Gosling y Emily Blunt.

Profesion Peligro Ryan Gosling Prime Video De qué trata Profesión peligro La trama gira alrededor de Colt Seavers, un doble de riesgo que durante años trabajó en grandes producciones de Hollywood. Su labor consistía en recibir golpes, caídas y explosiones que otros actores evitaban frente a cámara.

Después de un accidente que puso en duda su continuidad laboral, el protagonista decide alejarse del ambiente para enfocarse en su recuperación personal. Sin embargo, el descanso dura poco, ya que un llamado inesperado lo lleva otra vez a un set de filmación.

El proyecto está a cargo de Jody Moreno, una directora que tuvo un vínculo sentimental muy apasionado en el pasado. La situación se vuelve todavía más compleja cuando desaparece el actor principal de la película que ella dirige.

Mientras intenta descubrir qué fue lo que pasó con la estrella desaparecida, Colt también lidia con su propio pasado y con el intento de recomponer su relación con Jody. Prime Video: tráiler de Profesión peligro El tráiler de la película se puede ver acá: Embed - PROFESIÓN PELIGRO | Tráiler Oficial 1 (Universal Studios) - HD Prime Video: elenco de Profesión peligro Ryan Gosling como Colt Seavers

como Colt Seavers Emily Blunt como Jody Moreno

como Jody Moreno Aaron Taylor-Johnson como Tom Ryder

como Tom Ryder Hannah Waddingham como Gail Meyer

como Gail Meyer Teresa Palmer como Iggie Starr

como Iggie Starr Stephanie Hsu como Alma Milan

como Alma Milan Winston Duke como Dan Tucker

como Dan Tucker Adam Dunn como Nigel