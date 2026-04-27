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27 de abril 2026 - 12:00

Prime Video: la película basada en una obra de Stephen King que está contada al revés

Esta particular obra premiada en el festival Internacional de Cine de Toronto y ya está disponible en la plataforma para que millones puedan verla.

La imperdible película basada en la obra de Stephen King.

La imperdible película basada en la obra de Stephen King.

Imagen: Prime Video

Prime Video sumó a su catálogo una película que ya está dando que hablar entre los fanáticos del cine y, especialmente, de las adaptaciones literarias. Se trata de una propuesta distinta, con una narrativa poco convencional que la convierte en una opción imperdible para quienes buscan algo fuera de lo común.

Cuando se habla de historias atrapantes, el nombre de Stephen King aparece casi de inmediato. Considerado uno de los grandes maestros del terror, el escritor estadounidense ha sabido construir universos inquietantes y profundamente humanos, logrando que muchas de sus obras sean llevadas al cine con gran éxito.

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En este caso, la plataforma apuesta por una historia diferente dentro del repertorio del autor: La vida de Chuck, una película que se destaca por estar narrada de manera inversa, un recurso que potencia el misterio y la emoción a lo largo de todo el relato.

La vida de Chuck
Con una narración particular, esta película te va a hacer emocionar y mantener atrapado hasta el final.

Con una narración particular, esta película te va a hacer emocionar y mantener atrapado hasta el final.

De qué trata La vida de Chuck

La historia gira en torno a Charles “Chuck” Krantz, un hombre aparentemente común cuya vida es reconstruida de una forma poco tradicional: la narración comienza por el final y avanza hacia atrás, desarmando su historia en distintas etapas.

En un contexto donde el mundo parece estar atravesando eventos extraños y casi apocalípticos, la figura de Chuck empieza a cobrar una relevancia inesperada. A través de fragmentos de su vida, la película revela conexiones emocionales y existenciales que van mucho más allá de lo evidente.

La vida de Chuck
Prime Video le da vida a una de las más grandes obras de Stephen King.

Prime Video le da vida a una de las más grandes obras de Stephen King.

A medida que el relato retrocede en el tiempo, el espectador descubre momentos clave de su infancia, su crecimiento y las experiencias que lo moldearon como persona. Este enfoque permite entender no solo quién es Chuck, sino también por qué su historia resulta tan significativa.

Lejos del terror clásico de Stephen King, la película se inclina hacia un tono más reflexivo y emocional, explorando temas como la vida, la muerte y el sentido de la existencia, pero sin perder ese halo de misterio característico del autor.

Prime Video: tráiler de La vida de Chuck

Embed - LA VIDA DE CHUCK Tráiler Español Latino (2025)

Prime Video: elenco de La vida de Chuck

  • Tom Hiddleston (Charles “Chuck” Krantz)
  • Mark Hamill (Albie Krantz)
  • Chiwetel Ejiofor (Marty Anderson)
  • Karen Gillan (Felicia Gordon)
  • Jacob Tremblay (Chuck joven)

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