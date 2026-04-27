"Spider-Noir", la serie de Prime Video protagonizada por Nicolas Cage presentó un nuevo tráiler

La esperada nueva serie, producida por Sony Pictures Television exclusivamente para MGM+ y Prime Video, se estrenará globalmente en mayo.

Prime Video reveló el tráiler oficial de Spider-Noir , la anticipada nueva serie protagonizada por Nicolas Cage en su primer papel principal para televisión.

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Producida por Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video, la serie se estrenará en Prime Video el 27 de mayo de 2026 en más de 240 países y territorios. Por primera vez en la historia, los espectadores podrán elegir su propia aventura, ya que la serie estará disponible en dos modalidades: Blanco y Negro Auténtico y Color Real.

El tráiler oficial tuvo su estreno mundial ante una sala llena con 2.100 fans en el Centro de Convenciones Centro Banamex en la Ciudad de México durante la CCXPMX26, el festival de cultura pop más grande del mundo.

Los actores Lamorne Morris , Li Jun Li, Jack Huston , Karen Rodriguez , junto con el creador, co-showrunner y productor ejecutivo Oren Uziel , subieron al escenario para presentar la serie a los asistentes.

El panel también debutó una escena extendida, ofreciendo a los presentes un primer vistazo inmersivo al mundo, el tono y los riesgos de Spider-Noir, con un saludo especial en video de Nicolas Cage . Los fans en la convención también tuvieron la oportunidad de coleccionar cinco pines diferentes inspirados en los personajes icónicos de la nueva serie y diseñados por el artista mexicano Jorge Molina.

De qué trata Spider-Noir

Spider-Noir es una serie de acción, basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir, que narra la historia de Ben Reilly (Cage), un veterano y desafortunado investigador privado en la Nueva York de los años 30, quien se ve obligado a lidiar con su vida pasada tras una tragedia profundamente personal, mientras se desempeña como el único superhéroe de la ciudad.

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El elenco completo incluye al actor ganador del Oscar Nicolas Cage, el actor ganador del Emmy Lamorne Morris, Li Jun Li, Abraham Popoola, Karen Rodriguez, junto con el actor ganador del SAG Award Jack Hustony el actor ganador del Emmy y nominado al Oscar Brendan Gleeson. El elenco de estrellas invitadas incluye a Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster.

Spider-Noir es producida por Sony Pictures Television exclusivamente para MGM+ y Prime Video. El director ganador del Emmy Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) dirigió y fue productor ejecutivo de los dos primeros episodios.

Oren Uziel y Steve Lightfoot son co-showrunners y productores ejecutivos. Uziel y Lightfoot desarrollaron la serie con Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, el equipo ganador del Oscar detrás de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Lord y Miller son productores ejecutivos bajo su productora Lord Miller junto con Aditya Sood y Dan Shear. Amy Pascal también participa como productora ejecutiva a través de Pascal Pictures. Cage y Pavlina Hatoupis también participan como productores ejecutivos.