La serie de comedia de HBO Max que es diferente a todas las novelas turcas y te va a encantar

La desopilante producción de Turquía, ideal para maratonear, sobre todo para los amantes del humor ácido e irónico.

La serie que está generando enormes repercusiones en HBO Max. Imagen: HBO Max

HBO Max ha sorprendido a sus suscriptores con una propuesta que rompe el molde del drama otomano tradicional. Se trata de la serie "El Príncipe", titulada originalmente Prens. Fue recientemente incluida en el catálogo y ya se perfila como un éxito rotundo por su estilo único.

A diferencia de las producciones habituales, esta historia apuesta por un humor ácido y desopilante. Es una opción fresca que parodia la vida palaciega, ofreciendo una experiencia divertida que ya está captando la atención de toda la región. Con episodios dinámicos y una estética muy cuidada, es la opción ideal para quienes buscan maratonear.

El príncipe La irreverente serie turca que está causando furor en la plataforma de HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata El Príncipe, la desopilante serie de HBO Max La historia nos traslada al ficticio y pequeño reino de Bongomia, un Estado que intenta mantenerse relevante en un mundo de imperios poderosos. La trama se desata tras la muerte del Rey, lo que genera un vacío de poder y pone en el centro de la escena al protagonista: un príncipe que, hasta ese momento, nadie tomaba en serio.

A diferencia de los héroes épicos, este personaje es caprichoso, poco dotado de inteligencia y dueño de un sarcasmo que descoloca a toda la corte. A través de una parodia histórica, la serie sigue las desventuras de este heredero mientras intenta (o ignora) sus responsabilidades reales.

Las situaciones ridículas se multiplican cuando el pequeño reino debe interactuar con potencias vecinas, revelando las absurdas dinámicas de la política y la ambición humana. Todo esto se narra bajo un formato de comedia moderna que recuerda a los grandes éxitos del género, pero con el toque distintivo de la cultura turca.

El éxito de El Príncipe radica en su guion inteligente y en la capacidad de reírse de los tropos de las series de época. No busca ser una lección de historia, sino un viaje desopilante donde el protagonista, a pesar de sus defectos, logra ganarse el interés del espectador a fuerza de enredos, diálogos rápidos y una puesta en escena que no escatima en calidad de producción. HBO Max: tráiler de El Príncipe Embed - Prens | 1. Sezon | Fragman HBO Max: elenco de El Príncipe Giray Altnok (El Príncipe)

Ceyda Düvenci (Catherine)

Serdar Orçin (Herekles)

Asl Tandoan (Anarkia)

Çada Onur Öztürk (Messina)