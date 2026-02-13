Llega el quinto capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos": día y horario de estreno en HBO Max + Seguir en









La serie precuela de Game of Thrones se encuentra en su etapa de definición. Está protagonizada por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell.

Llega un nuevo episodio de una de las series del momento.

Tras el estreno anticipado del cuarto episodio, El Caballero de los Siete reinos, la serie precuela de Game of Thrones, vuelve a su día y horario habitual en HBO y HBO Max.

En su quinto capítulo, El Caballero de los Siete reinos profundiza en el lugar que Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell) empiezan a ocupar dentro de Westeros. Lo que hasta ahora era aprendizaje se convierte en exposición: sus decisiones ya no pasan desapercibidas.

Como señala Ira Parker, showrunner y productor ejecutivo, la serie explora “qué significa ser un caballero cuando nadie está mirando”. Esa reflexión atraviesa la historia y pone el foco en cómo se define un caballero a partir de lo que hace, incluso cuando no hay reconocimiento ni público.

A medida que interactúan con nuevos personajes y escenarios, Dunk y Egg comprenden que cada experiencia deja marca. Su vínculo se fortalece en medio de la presión y revela cuánto han cambiado desde que comenzó el viaje.

Este domingo 15 de febrero, no te pierdas el quinto episodio por HBO Max a las 23.59.

Adelanto del quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos El Caballero de los Siete Reinos _ Episodio 5 Avance _ HBO Max Con producción ejecutiva de Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw, la serie expande el universo de Game of Thrones desde un enfoque más cercano y profundamente épico. La historia de quienes caminan entre leyendas sin saber aún que se convertirán en una. El Caballero de los Siete reinos es una nueva serie del universo de Game of Thrones. Todas las temporadas de Game of Thrones y las dos primeras de House of The Dragon están disponibles en HBO Max.