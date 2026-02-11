HBO Max agregó a su catálogo una película ideal para este San Valentín, que propone una mirada distinta sobre las relaciones, lejos de los romances tradicionales. Su tono íntimo y reflexivo la convirtió en una opción elegida por quienes buscan historias emotivas y profundas.
San Valentín 2026: la romántica película de HBO Max que podría cambiar tu visión sobre el amor
Una cita ideal para el 14 de febrero, para comer pochoclos y recibir una perspectiva diferente sobre el romance.
Se trata de "Los puentes de Madison", el recordado film dirigido y protagonizado por Clint Eastwood junto a Meryl Streep. Desde su estreno en 1995 se mantiene como un clásico del cine romántico por su sensibilidad y la forma en que aborda las decisiones amorosas.
De qué trata Los puentes de Madison
La historia sigue a Francesca Johnson, una ama de casa que vive en Iowa y cuya rutina cambia cuando conoce a Robert Kincaid, un fotógrafo que llega a la zona para retratar los famosos puentes cubiertos del condado. Entre ambos surge una conexión inesperada.
Durante unos pocos días viven un romance intenso que los enfrenta a decisiones complejas entre sus sentimientos y las responsabilidades familiares. El film propone una reflexión sobre el amor adulto, el paso del tiempo y las elecciones personales.
HBO Max: tráiler de Los puentes de Madison
HBO Max: elenco de Los puentes de Madison
- Meryl Streep (Francesca Johnson)
- Clint Eastwood (Robert Kincaid)
- Annie Corley (Caroline Johnson)
- Victor Slezak (Michael Johnson)
- Jim Haynie (Richard Johnson)
