San Valentín 2026: la romántica película de HBO Max que podría cambiar tu visión sobre el amor

Una cita ideal para el 14 de febrero, para comer pochoclos y recibir una perspectiva diferente sobre el romance.

La plataforma agregó una película ideal para disfrutar en este San Valentín. Imagen: Freepik

HBO Max agregó a su catálogo una película ideal para este San Valentín, que propone una mirada distinta sobre las relaciones, lejos de los romances tradicionales. Su tono íntimo y reflexivo la convirtió en una opción elegida por quienes buscan historias emotivas y profundas.

Se trata de "Los puentes de Madison", el recordado film dirigido y protagonizado por Clint Eastwood junto a Meryl Streep. Desde su estreno en 1995 se mantiene como un clásico del cine romántico por su sensibilidad y la forma en que aborda las decisiones amorosas.

Los puentes de Madison Maryl Streep y Clint Eastwood protagonizan este clásico romántico, disponible en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata Los puentes de Madison La historia sigue a Francesca Johnson, una ama de casa que vive en Iowa y cuya rutina cambia cuando conoce a Robert Kincaid, un fotógrafo que llega a la zona para retratar los famosos puentes cubiertos del condado. Entre ambos surge una conexión inesperada.

Durante unos pocos días viven un romance intenso que los enfrenta a decisiones complejas entre sus sentimientos y las responsabilidades familiares. El film propone una reflexión sobre el amor adulto, el paso del tiempo y las elecciones personales.

HBO Max: tráiler de Los puentes de Madison

HBO Max: elenco de Los puentes de Madison Meryl Streep (Francesca Johnson)

Clint Eastwood (Robert Kincaid)

Annie Corley (Caroline Johnson)

Victor Slezak (Michael Johnson)

Jim Haynie (Richard Johnson)