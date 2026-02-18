La segunda temporada de "Máxima" ya tiene fecha confirmada en HBO Max + Seguir en









Protagonizada por Delfina Chaves y Martijn Lakemeier, "Máxima" regresa con una etapa más adulta del personaje

El 19 de marzo llega a HBO Max la segunda temporada de Máxima, la serie Max Original inspirada en la vida de Máxima Zorreguieta.

Con seis episodios, la nueva entrega estará disponible para toda Latinoamérica en HBO Max, y continuará explorando el recorrido personal y público de la mujer argentina que se convirtió en reina de los Países Bajos.

De qué trata la nueva temporada de Máxima Protagonizada por Delfina Chaves y Martijn Lakemeier, Máxima regresa con una etapa más adulta del personaje, en la que deberá consolidar su lugar dentro de la casa real. La serie se adentra en los desafíos que enfrenta para establecer su posición, atrapada entre sus ambiciones personales, la dinámica familiar y la mirada atenta de la sociedad holandesa, en un momento clave de su vida pública y privada.

La nueva temporada continuará el relato presentado en sus primeros episodios, incorporando nuevos personajes que amplían el entramado político y familiar alrededor de la protagonista.

La nueva edición contará con la participación de la actriz argentina Carolina Kopelioff, quién interpreta a Inés Zorreguieta. A su vez, la primera temporada completa está disponible en HBO Max.

La serie fue desarrollada por Millstreet Films en coproducción con FBO y Beta Film, y dirigida por Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Núñez.