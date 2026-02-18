Javier Milei sube a gobernadores radicales a un viaje a los EEUU

El Presidente partirá a Washington para participar del Board of Peace de Donald Trump. Luego, en marzo, participará del Argentina Week en Nueva York. Lo acompañarían jefes provinciales.

Javier Milei invitó a dos gobernadores radicales al viaje que realizará en marzo a los EEUU para participar de la Argentina Week , un evento que se realizará en Nueva York entre los días 9 y 11 del mes próximo, con la presencia de empresarios y ejecutivos internacionales, entre otras figuras.

Mientras el oficialismo pisa el acelerador para aprobar la reforma laboral en el Congreso, el Presidente se alista para ir a Washington donde participará del Board Of Peace, el organismo creado por Donald Trump que busca mediar en conflictos armados de todo el mundo, con el visto bueno de distintos líderes.

Posteriormente, tras regresar a la Argentina, Milei encarará una nueva travesía al norte, con una agenda variopinta . Será entonces cuando se sumarán a su comitiva dos jefes provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR): Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

De esta manera, el mandatario deja un guiño para caciques dialoguistas. Ambos prestaron apoyos a la reforma laboral a través de sus senadores. Cornejo, incluso, cerró filas con La Libertad Avanza (LLA) en su provincia y cerró un acuerdo electoral que subsiste hasta hoy.

El próximo domingo, Mendoza será escenario de unas inusuales elecciones, ya que seis municipios renovarán sus concejos deliberantes. Se trata de Maipú, San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia, La Paz y Luján de Cuyo. La fecha fue elegida por los intendentes, en su mayoría opositores, para desdoblar los comicios locales de los nacionales y provinciales, que se realizaron el 27 de octubre pasado.

Valdes cornejo Radicales: los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés, junto a Alfredo Cornejo.

En esa reyerta, el gobernador cuyano repetirá su alianza con los libertarios bajo el nombre "La Libertad Avanza + Cambia Mendoza", enfrentando a un peronismo partido. La novedad del caso es que el frente sumó al PRO, que había roto con el radicalismo en el 2023.

De hecho, Javier Milei tenía planeado visitar suelo este miércoles. Sin embargo, decidió dar marcha atrás y suspender el desembarco para priorizar su viaje a los EEUU.

El correntino Juan Pablo Valdés, en tanto, asumió el 10 de diciembre del 2025 y actualmente cursa su tercer mes en el mandato. Recibió el bastón de manos de su hermano Gustavo, hoy senador provincial.

Si bien pertenece a la UCR, a nivel nacional integra Provincias Unidas, frente que comparte con Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Para la Casa Rosada, ganarse la simpatía del litoraleño es clave, ya que tiene influencia sobre los tres senadores de su provincia: los radicales Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela; y el peronista Carlos "Camau" Espínola, quien manifestó su apoyo a los Valdés antes de las elecciones del 2025.

De hecho, Corrientes fue la última provincia que el ministro del Interior, Diego Santilli, visitó en su reciente tour federal con el objetivo de colectar votos para la reforma laboral. Posteriormente, recibió al gobernador en Balcarce 50.